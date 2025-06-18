Студентов Московского Политеха научат работать в программных решениях одной из самых востребованных ИT-платформ

Московский Политех объявил о запуске новой образовательной программы «Корпоративные решения на платформе "1С"», разработанной совместно с компанией «1С». Программа направлена на подготовку специалистов в области автоматизации бизнес-процессов с использованием «1С:Предприятие». Для будущих студентов приготовлено 50 бюджетных и 50 платных мест. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

По словам Марии Одинцовой, менеджера по работе с учебными заведениями «1С», у компании с Московским Политехом давнее и тесное взаимодействие по автоматизации деятельности и предоставлению программных решений для студентов. Это долгосрочное сотрудничество в области ИT-технологий и автоматизации бизнес-процессов естественным образом привело к созданию новой востребованной образовательной программы.

«Мы будем учить студентов работать в программных решениях "1С", они смогут улучшать их, дорабатывать, модернизировать и внедрять. Профильные дисциплины будут преподавать практики из индустрии. То есть буквально: преподаватель на занятиях рассказывает, как работает предприятие, показывает, учит, что нужно делать, забирает ребят в свою компанию на практику, на стажировку. В идеале там же студент остается трудиться. Сегодня очень востребованы аналитики, разработчики программных решений "1С"», — сказала Мария Одинцова.

Студенты программы освоят полный жизненный цикл корпоративных информационных систем — от анализа и моделирования бизнес-процессов до разработки и внедрения программных решений на платформе «1С». Обучение будет проходить на реальных кейсах с использованием программного инструментария, который применяется в бизнесе. В учебном плане также предусмотрено изучение основ экономики, управления проектами и документооборота, что делает выпускника максимально подготовленным к задачам цифровой трансформации компаний.

Практикоориентированный подход программы обеспечивает высокую востребованность выпускников ИT-направлений на рынке труда. Как отмечает Евгения Коршунова, начальник центра карьеры и трудоустройства Московского Политеха, «выпускники чаще всего трудоустраиваются на инженерные позиции в таких компаниях как АО «ОДК», ФГУП «НАМИ», «Яндекс», ПАО «Сбербанк», «ВБ Тех», ГК «Самолет», ГУП «Мосгортранс». Благодаря разносторонней подготовке и широкому спектру образовательных программ, наши выпускники занимают различные инженерные специальности: ведущий инженер, инженер-программист, конструктор, технолог, проектировщик и другие специалисты технического профиля».

«Центр карьеры Московского Политеха реализует комплекс мероприятий, направленных на содействие трудоустройству студентов и выпускников, а также обеспечивает возможность бесшовного перехода молодых специалистов на рынок труда», — сказала Евгения Коршунова. Среди ключевых инициатив — карьерный марафон, который проводится два раза в год, экскурсии в различные компании, экспресс-стажировки в рамках проекта «Больше, чем работа», встречи с представителями работодателей и персональные карьерные консультации.