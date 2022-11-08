Разделы

Техника
|

В Московском Политехе разработали прототип двуручного робота, умеющего общаться жестами

Исследователи ИТ-факультета Московского политехнического университета создали прототип робота, который умеет общаться с помощью жестов. Также в вузе разработали жесто-мимический интерфейс взаимодействия человека с машиной, который сделал возможным бесконтактное использование бытовых приборов, гаджетов и промышленных манипуляторов.

На данной стадии разработки робот наделен двумя «руками», обладающими подвижными фалангами пальцев. Такие способности позволяют роботу изображать буквы, слова, выражать эмоции. Иными словами, машина может общаться с помощью широкого набора жестов. В основу программы движения рук положен русский жестовый язык.

«Будущие машины-помощники человека скорее всего будут выглядеть как некие антропоморфные существа, — сказал профессор кафедры инфокогнитивных технологий ИТ-факультета Московского Политеха Юрий Филиппович. — Сейчас принято использовать слово “роботы”, но думаю, что оно не совсем подходит для таких машин. Впрочем, главный вопрос состоит в другом — кто и как будет эти существа создавать, какой станет новая промышленность — в этом суть разработок, которые мы проводим».

mailservice.jpg

Прототип робота

По словам Юрия Филипповича, прежний научно-технический уклад был тесно связан с автомобилем, который стал флагманом развития промышленности XX века. Новый горизонт промышленной революции будет основан на выпуске антропоморфных машин, особенностью которых будет не только «человеческий облик», но и наделение языковым сознанием — способностью «мыслить» с использованием естественного языка.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык
Инновации для промышленности

Работа над исследованием и моделированием языкового сознания ведется в рамках магистерской программы «Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект». В основу программы положены идеи ученых ведущей научной школы России «Русская языковая личность». Целью проводимых исследований и разработок является создание новой инфокогнитивной технологии и системы человеко-машинного взаимодействия – Когнайзера.

Совместно с учеными и экспертами магистранты проводят различные психолингвистические эксперименты, результатом которых должна стать интеллектуальная система, позволяющая построить принципиально новые коммуникативные технологии в сфере ИТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Темные времена настали: Майнинговые компании продают новое «железо» нераспакованным с многократными скидками

«Дочка» Softline выпустила целую кучу отечественных серверов в различных форм-факторах

Китайские разработчики специально портят свои передовые чипы, чтобы не попасть под санкции США

Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки

Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию

В меню «Пуск» Microsoft Windows появился спам, от которого невозможно избавиться

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще