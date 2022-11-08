В Московском Политехе разработали прототип двуручного робота, умеющего общаться жестами

Исследователи ИТ-факультета Московского политехнического университета создали прототип робота, который умеет общаться с помощью жестов. Также в вузе разработали жесто-мимический интерфейс взаимодействия человека с машиной, который сделал возможным бесконтактное использование бытовых приборов, гаджетов и промышленных манипуляторов.

На данной стадии разработки робот наделен двумя «руками», обладающими подвижными фалангами пальцев. Такие способности позволяют роботу изображать буквы, слова, выражать эмоции. Иными словами, машина может общаться с помощью широкого набора жестов. В основу программы движения рук положен русский жестовый язык.

«Будущие машины-помощники человека скорее всего будут выглядеть как некие антропоморфные существа, — сказал профессор кафедры инфокогнитивных технологий ИТ-факультета Московского Политеха Юрий Филиппович. — Сейчас принято использовать слово “роботы”, но думаю, что оно не совсем подходит для таких машин. Впрочем, главный вопрос состоит в другом — кто и как будет эти существа создавать, какой станет новая промышленность — в этом суть разработок, которые мы проводим».

По словам Юрия Филипповича, прежний научно-технический уклад был тесно связан с автомобилем, который стал флагманом развития промышленности XX века. Новый горизонт промышленной революции будет основан на выпуске антропоморфных машин, особенностью которых будет не только «человеческий облик», но и наделение языковым сознанием — способностью «мыслить» с использованием естественного языка.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык Инновации для промышленности

Работа над исследованием и моделированием языкового сознания ведется в рамках магистерской программы «Компьютерная лингвистика и искусственный интеллект». В основу программы положены идеи ученых ведущей научной школы России «Русская языковая личность». Целью проводимых исследований и разработок является создание новой инфокогнитивной технологии и системы человеко-машинного взаимодействия – Когнайзера.

Совместно с учеными и экспертами магистранты проводят различные психолингвистические эксперименты, результатом которых должна стать интеллектуальная система, позволяющая построить принципиально новые коммуникативные технологии в сфере ИТ.