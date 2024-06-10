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Московский Политех объединил кадровые процессы на единой платформе «1С»

Московский политехнический университет завершил переход на единую платформу «1С» для управления персоналом во всех своих филиалах. Проект охватил головной вуз и филиалы в Коломенском и Рязанском, став первым шагом в консолидации технологических платформ университета.

Внедрение единой системы «» позволило унифицировать кадровые процессы, повысить прозрачность и эффективность управления персоналом во всех подразделениях Московского Политеха. Теперь HR-специалисты головного вуза и филиалов работают в едином информационном пространстве, используя стандартизированные инструменты и процедуры.

«Переход на единую платформу «1С» для управления персоналом – важный этап в цифровой трансформации нашего университета. Мы стремимся внедрять лучшие технологические решения, чтобы повысить эффективность основных процессов вуза. Консолидация HR-систем позволила оптимизировать работу кадровых служб, снизить трудозатраты и улучшить качество данных о сотрудниках», – отметил проректор по цифровому развитию Московского Политеха Илья Красильников.

Благодаря переходу на «1С» в Московском Политехе появилась возможность автоматизировать ряд рутинных операций, таких как формирование кадровых документов, расчет зарплаты и отпускных, ведение табеля учета рабочего времени. Система обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации о сотрудниках, позволяет формировать аналитическую отчетность и прогнозировать кадровые потребности.

В рамках проекта была проведена миграция данных из ранее использовавшихся систем, осуществлена интеграция «1С» с другими информационными ресурсами вуза. Сотрудники кадровых служб прошли обучение работе с новой платформой. В дальнейшем планируется расширение функциональности системы и подключение дополнительных модулей для повышения эффективности кадрового администрирования.

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Цифровизация

Унификация управления персоналом на базе «1С» – часть комплексной стратегии цифровой трансформации Московского Политеха. Вуз продолжит внедрение передовых технологических решений для оптимизации ключевых процессов, повышения качества образовательных и административных сервисов.

«Консолидация HR-платформ головного вуза и филиалов – это только начало пути. Мы планируем и дальше унифицировать наши ИТ-системы, чтобы обеспечить бесшовное взаимодействие всех подразделений и эффективное управление университетом в условиях цифровой реальности. Наша цель – создать высокотехнологичную образовательную среду, отвечающую запросам студентов, преподавателей и сотрудников», – сказал Илья Красильников.

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