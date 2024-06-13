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Московский Политех внедряет ИИ для повышения эффективности приемной кампании и трансформации обучения

Московский Политех внедряет технологии искусственного интеллекта для трансформации ключевых процессов вуза — от приемной кампании до образовательной деятельности. Пилотные ИИ-проекты повысят эффективность работы университета и вывести качество услуг на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители вуза.

Одна из ключевых инициатив — создание интеллектуального чат-бота для упрощения и ускорения коммуникации с абитуриентами. Чат-бот сможет самостоятельно отвечать на вопросы поступающих, используя базу знаний Московского Политеха. Это позволит существенно разгрузить сотрудников приемной комиссии и ускорить обработку запросов абитуриентов.

«С помощью ИИ мы сможем сделать процесс приемной кампании значительно более эффективным и удобным для поступающих. Чат-бот, способный предоставить исчерпывающие ответы на типовые вопросы, повысит скорость и качество коммуникации с абитуриентами. А сотрудники приемной комиссии смогут сконцентрироваться на более сложных и нетривиальных задачах», — сказал проректор по цифровому развитию Московского Политеха Илья Красильников.

Другое направление применения ИИ - генерация образовательного контента. Московский Политех в сотрудничестве с Яндексом запускает проект по использованию сервиса Yandex GPT для автоматизированного создания обучающих материалов и микрокурсов. Генеративная модель будет дообучена на профильном контенте вуза.

«Генеративные модели — это прорывная технология, которая может совершить революцию в образовательном процессе. Мы ожидаем, что результаты нашего пилотного проекта с Яндексом продемонстрируют, как ИИ способен автоматизировать создание обучающих материалов, персонализировать контент под запросы студентов и сделать образовательный процесс более интерактивным и увлекательным. Это позволит вывести обучение на принципиально новый уровень»", — сказал Илья Красильников.

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Цифровизация

Московский Политех продолжит внедрение прорывных технологий, адаптируя лучшие цифровые практики под задачи высшего образования. Инновационные проекты вуза нацелены на повышение качества обучения, оптимизацию процессов и предоставление студентам и абитуриентам сервисов нового поколения.

Помимо внедрения ИИ, Московский Политех реализовал переход на единую университетскую платформу «» для управления персоналом в филиалах. Это первый проект консолидации технологических платформ головного вуза и филиалов, который призван унифицировать HR-процессы, повысить прозрачность и эффективность управления кадрами во всех подразделениях университета.

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