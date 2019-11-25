МТС представила стратегию развития CLV 2.0

МТС представила новую стратегию развития компании на 2020-2022 годы.

«Новая бизнес-стратегия МТС является своевременной реакцией на стремительную цифровизацию общества и рост запросов бизнеса на использование новых технологий, а также логичным продолжением стратегии «3D: Data. Digital. Dividends», которая полностью выполнила свои задачи. Мы укрепили лидерство на российском телекоммуникационном рынке; реализовали масштабные инфраструктурные проекты; запустили новые продуктовые направления: финтех, искусственный интеллект, интернет вещей, облачные технологии, начали активно использовать аналитику больших данных; вошли в топ-3 провайдеров цифрового ТВ; стали заметным игроком рынке развлечений и киберспорта; начали переводить в цифровой формат обслуживание абонентов и сохранили традиционно высокий уровень возврата акционерам на вложенный капитал», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«Стратегия Customer Lifetime Value 2.0 детализирует существующие стратегические цели МТС и ориентирована на создание на базе основного телекоммуникационного бизнеса продуктовой экосистемы с бесшовным переходом между сервисами. МТС планирует ежегодно инвестировать в новые направления до двадцати процентов от основных капитальных затрат и развивать клиентоцентричный подход, который повысит продолжительность нахождения клиента в нашей экосистеме. В отличие от прошлой стратегии, в рамках которой мы ориентировались на финансовые результаты от конкретных продуктов, новая стратегия сфокусирована на долгосрочной прибыли от клиента за счет концентрации на его потребностях, повышении лояльности и предоставлении выгодных условий при пользовании комплексом продуктов. Благодаря этому мы сможем вывести на рынок больше конвергентных решений, будем способствовать повышению уровня жизни и развитию цифровой экономики в России, сможем повысить доходность бизнеса и сохранить на высоком уровне дивидендные выплаты», — добавил Алексей Корня.

Стратегия CLV 2.0: лучший клиентский опыт благодаря глубокому персонализированному подходу на основе искусственного интеллекта, аналитики больших данных и единого клиентского ID; бесшовный комфортный переход между цифровыми витринами и продуктами; нацеленность на долгосрочное взаимоотношение с клиентом; концентрация усилий на повышении лояльности и эмоциональной привязанности клиента к бренду; осознанное получение клиентом выгоды от нахождения в экосистеме; удобная технологическая платформа для эффективного взаимодействия с партнёрами и лучшего клиентского опыта.

Планы и прогнозы МТС в 2020-2022 годах. МТС ожидает роста показателей выручки и OIBDA Группы в 2020-2022 годах. Капитальные затраты МТС в развитие телеком-инфраструктуры будут стабильными – на уровне предыдущих периодов, до 20% от основных капитальных затрат будет направлено на развитие новых направлений.

МТС подтверждает свою дивидендную политику на 2019-2021 год – намерена выплачивать минимум 28 рублей на одну обыкновенную акцию.