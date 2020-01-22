МТС вложит в развитие цифровой инфраструктуры Ставрополья 3 млрд рублей

МТС и правительство Ставропольского края объявили о стратегическом партнерстве для реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы региона, а также улучшение качества связи и доступа в интернет. В рамках соглашения МТС до конца 2024 года планирует инвестировать в цифровую инфраструктуру Ставропольского края порядка трех миллиардов рублей.

Соглашение о сотрудничестве подписали президент МТС Алексей Корня и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Для создания комфортной городской среды в регионе МТС предложит собственные инновационные ИТ и телеком-решения – сервисы на базе big data, системной интеграции, облачных технологий, интернета вещей, искусственного интеллекта. Данные решения предназначены для проектов по умным и безопасным городам с использованием систем видеоанализа и обработкой данных в ситуационных центрах. Компания готова участвовать в реализации технологических и инфраструктурных решений по наблюдению за экологической ситуацией и созданию систем оповещения населения в целях обеспечения безопасности и улучшения качества жизни.

Для реализации соглашения МТС на территории региона обеспечит ковровое покрытие сетью 4G всех городов Ставрополья, высокоскоростной мобильный интернет появится во всех населенных пунктах с количеством жителей от 1000 человек. Также, запланировано дальнейшее развитие и новое строительство сетей фиксированной связи МТС.

«Для улучшения качества жизни в регионе мы стремимся использовать все доступные нам сегодня технологические решения. Развивать экономику сегодня абсолютно необходимо с помощью инструментов на базе передачи данных – сервисов дистанционного управления и контроля, аналитики, геопозиционирования. Мы не первый год сотрудничаем с МТС по вопросам обеспечения качественного и удобного доступа к услугам связи и интернета. Рассчитываем, что дальнейшее партнерство позволит выйти нам на новый, более высокий уровень цифровизации региона, потому что цель всех запланированных проектов - повысить качество жизни и уровень комфорта жителей Ставрополья», – прокомментировал подписание губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«У МТС есть колоссальный опыт оптимизации городской среды, решения инфраструктурных задач регионов страны с помощью инновационных цифровых услуг. Наши сервисы сегодня направляют и помогают развитию городов и регионов, формируют для жителей комфортную цифровую среду, способствуют повышению доступности медицинских и образовательных услуг, обеспечению безопасности граждан, улучшению экологической обстановки, и росту производительности труда. Мы будем рады сотрудничеству с Администрацией региона в любых проектах, которые позволят сделать Ставрополье максимально привлекательным и удобным регионом для его жителей, туристов и бизнеса», – отметил президент МТС Алексей Корня.