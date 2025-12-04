Черная пятница повысила среди кузбассовцев спрос на беспроводные наушники

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. С 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордно больше беспроводных наушников, чем за аналогичный период последних трех лет. Кузбассовцы в период скидок покупали наушники в 1,5 активнее, чем в предыдущие три недели. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом по России продажи беспроводных наушников увеличились на 14% по сравнению со второй половиной ноября 2024 г., на 9% – по сравнению с 2023 г. и на 20% относительно октября 2025 г. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники. Как отмечают аналитики МТС, в Кемеровской области с 11 по 30 ноября 2025 г. купили на 55% больше наушников, чем за предыдущие три недели.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели (вкладыши) и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

«Черная пятница в России давно стала привычным периодом обновления техники. В этом году в МТС действовали скидки до 80%, и многие покупатели воспользовались этим, чтобы приобрести нужные устройства. Особенно популярны оказались бюджетные варианты, которые позволяют сочетать качество и доступную цену», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.