Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество наушников в черную пятницу

МТС проанализировала продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж. По данным аналитиков МТС, с 11 по 30 ноября 2025 г. россияне приобрели рекордное количество наушников за аналогичный период последних трех лет. Продажи увеличились на 14% по сравнению со второй половиной ноября 2024 г. и на 9% по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также продажи выросли на 20% относительно октября 2025 г. Наушники стали самым быстрорастущим товаром периода и опередили по темпам роста все остальные группы электроники.

Наибольший спрос пришелся на TWS-модели и устройства с активным шумоподавлением (84%). Покупатели охотнее выбирали продукцию бюджетного сегмента, средняя цена устройства составила 2,2 тыс. руб. Самыми популярными наушниками в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), Huawei FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

Рост наблюдается и в других крупных категориях товаров. Например, на смартфоны пришлось 25% всех покупок в розничной сети МТС за период распродаж. Продажи смартфонов в штуках выросли на 8% год к году и на 14% относительно октября 2025 г. В топ популярных устройств вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).

Спрос на планшеты также показал положительную динамику. Категория выросла на 3% по сравнению со второй половиной ноября 2024 г. и на 18% по сравнению с октябрем 2025 г. Аналитики отмечают рост интереса к устройствам для удаленной работы и учебы, а также к моделям с оптимальным соотношением цены и производительности. Лидерами продаж стали Huawei MatePad SE (27%), Xiaomi Pad SE (6%) и Apple iPad 2021 (3%).

«Черная пятница в России давно стала привычным периодом обновления техники. В этом году в МТС действовали скидки до 80%, и многие покупатели воспользовались этим, чтобы приобрести нужные устройства. Особенно популярны оказались бюджетные варианты, которые сочетают в себе качество и доступную цену», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Пиковая активность покупателей пришлась на крупные города. В топ регионов, где чаще всего совершали покупки, вошли Москва (15%), Краснодар (6%), Санкт-Петербург (5%), а также Уфа и Казань (по 4%).