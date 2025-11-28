Аналитика МТС: более половины россиян при смене смартфона остаются верны своему бренду

МТС проанализировала смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, 52% пользователей смартфонов, сменивших устройство в 2025 г., перешли на новые модели тех же производителей – это на 10% больше, чем в 2024 г. Пользователи Apple и Realme оказались самыми преданными своим брендам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, на выбор россиян влияет стабильность работы устройств и развитие экосистем, которые позволяют с помощью смартфона управлять другими гаджетами. Лидером остается Apple: 79% его пользователей, сменивших смартфон, выбрали новый iPhone. Эти данные практически сопоставимы с результатами 2024 г. Чаще всего пользователи Apple меняли свои старые устройства на iPhone 16, Pro и Pro Max.

Наибольший рост доверия к бренду был зафиксирован у Realme. За последний год пользователи китайского бренда при смене смартфона стали в четыре раза чаще выбирать устройства этого же производителя. Если в 2024 г. только 17% сменивших смартфонов остались в рамках этого же бренда, то в 2025 г. этот показатель составил 69%. Рост лояльности к Realme объясняется укреплением позиций бренда на российском рынке смартфонов в целом. По данным розничной сети МТС, доля смартфонов этого бренда по итогам первых девяти месяцев 2025 г. составляет 14% в штучном выражении, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Благодаря расширению линейки бренд усилил свое присутствие в среднем ценовом сегменте, где спрос растет быстрее всего. Одним из ключевых драйверов стала модель Realme Note 60X – по итогам 10 месяцев 2025 г. устройство вошло в число самых популярных среди всех смартфонов на рынке.

Xiaomi, который год назад занимал вторую позицию, в 2025 г. сместился на третье место. Однако бренд также нарастил долю лояльных пользователей – 60% сменивших устройство повторно выбрали смартфоны китайского производителя. Годом ранее показатель составлял 41%.

Показатели Samsung также продемонстрировали рост. Так, 43% пользователей бренда, которые обновили смартфон, выбрали новую модель Samsung, тогда как годом ранее доля таких пользователей составляла 37%.

Среди абонентов МТС, сменивших производителя смартфонов в 2025 г., пользователи Apple, Realme и Samsung чаще всего переходили на Xiaomi, а пользователи Xiaomi – на Apple.