Разделы

Техника
|

Аналитика МТС: более половины россиян при смене смартфона остаются верны своему бренду

МТС проанализировала смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, 52% пользователей смартфонов, сменивших устройство в 2025 г., перешли на новые модели тех же производителей – это на 10% больше, чем в 2024 г. Пользователи Apple и Realme оказались самыми преданными своим брендам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, на выбор россиян влияет стабильность работы устройств и развитие экосистем, которые позволяют с помощью смартфона управлять другими гаджетами. Лидером остается Apple: 79% его пользователей, сменивших смартфон, выбрали новый iPhone. Эти данные практически сопоставимы с результатами 2024 г. Чаще всего пользователи Apple меняли свои старые устройства на iPhone 16, Pro и Pro Max.

Наибольший рост доверия к бренду был зафиксирован у Realme. За последний год пользователи китайского бренда при смене смартфона стали в четыре раза чаще выбирать устройства этого же производителя. Если в 2024 г. только 17% сменивших смартфонов остались в рамках этого же бренда, то в 2025 г. этот показатель составил 69%. Рост лояльности к Realme объясняется укреплением позиций бренда на российском рынке смартфонов в целом. По данным розничной сети МТС, доля смартфонов этого бренда по итогам первых девяти месяцев 2025 г. составляет 14% в штучном выражении, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Благодаря расширению линейки бренд усилил свое присутствие в среднем ценовом сегменте, где спрос растет быстрее всего. Одним из ключевых драйверов стала модель Realme Note 60X – по итогам 10 месяцев 2025 г. устройство вошло в число самых популярных среди всех смартфонов на рынке.

Xiaomi, который год назад занимал вторую позицию, в 2025 г. сместился на третье место. Однако бренд также нарастил долю лояльных пользователей – 60% сменивших устройство повторно выбрали смартфоны китайского производителя. Годом ранее показатель составлял 41%.

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

Показатели Samsung также продемонстрировали рост. Так, 43% пользователей бренда, которые обновили смартфон, выбрали новую модель Samsung, тогда как годом ранее доля таких пользователей составляла 37%.

Среди абонентов МТС, сменивших производителя смартфонов в 2025 г., пользователи Apple, Realme и Samsung чаще всего переходили на Xiaomi, а пользователи Xiaomi – на Apple.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Подорожает вся электроника. Panasonic из-за бума нейросетей без предупреждения взвинтил цены на критический компонент любой техники

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще