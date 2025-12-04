Разделы

Аналитика «МТС Геоэффект»: более трети гостей столичных ТЦ в «Черную пятницу» приехали из других регионов

МТС проанализировала уровень посещаемости московских торговых центров в «Черную пятницу». По данным сервиса «МТС Геоэффект», в прошедшие выходные количество посетителей столичных ТЦ выросло на 2% по сравнению с их численностью в дни без акций. При этом почти каждый десятый гость возвращался за дополнительными покупками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Геоэффект» — аналитическая платформа высокой точности, основанная на данных геотрекинга, мобильной связи и информации от партнеров. Сервис помогает бизнесу оценивать посещаемость локаций и мероприятий, анализировать портрет целевой аудитории и рентабельность проектов, а также помогает бизнесу выбирать наиболее эффективные локации и принимать обоснованные решения на основе точных аналитических данных.

Согласно аналитике МТС, в дни акции наиболее значительный прирост наблюдался в средней продолжительности визита. Покупатели проводили в московских ТЦ около 2 часов, что в два раза дольше, чем в обычный выходной день. Пиковая часовая плотность пришлась на промежуток с 17:00 до 19:00 часов – в это время в крупных торговых центрах столицы находились 22% всех посетителей за весь период акции. Кроме этого, численность клиентов в это время была на 10% больше, чем в самые загруженные часы в любой другой выходной день.

Также существенно расширилась география покупателей. Доля посетителей из других регионов в дни распродаж составила треть от всех уникальных гостей, что на 10% больше, чем в выходные без акций. Чаще всего московские ТЦ в «Черную пятницу» посещали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Основную аудиторию московских торговых центров в «Черную пятницу» составили посетители в возрасте 25-44 лет — на эту категорию пришлось более половины (52%) всех визитов. Второй по величине группой стали гости 45-54 лет (20%), а доля подростковой аудитории (до 17 лет) достигла 16%.

В топ-3 самых популярных категории офлайн-покупок вошли: одежда и обувь – 29%; товары повседневного потребления в супермаркетах – 27%; фастфуд – 18%.

