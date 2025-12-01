«МТС AdTech» и «Медиалогия»: в России нейросетями пользуются больше женщин, чем мужчин

«МТС AdTech» и «Медиалогия» провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По данным исследования, среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. В среднем пользователи нейросетей проводят около пяти минут, работая с текстом, и примерно 13 минут — создавая изображения.

Среди россиян, которые регулярно пользуются нейросетями, больше всего людей до 24 лет (25%) и в возрасте 35–44 лет (22%). Реже их используют люди 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%). Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно.

В десятку российских регионов по числу по пользователей генеративного ИИ вошли — Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская и Самарская области.

Чаще всего в соцсетях нейросети обсуждают жители Москвы, Санкт-Петербурга. Среди самых продвинутых цифровых регионов оказались Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская, Московская, Челябинская, Новосибирская, Самарская области и Республика Татарстан.

Каждый десятый пользователь нейросетей работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а каждый третий имеет доход выше среднего.

Наиболее популярными сервисами в январе-ноябре 2025 года в России были Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум» (в алфавитном порядке), причем каждый второй россиянин выбирал отечественные решения. Лидером по популярности среди российских пользователей стал DeepSeek, тогда как в социальных сетях чаще всего упоминался ChatGPT.

Если в 2023 г. среднее количество нейросетей на одного пользователя составляло 1,18, а в 2024 — уже 1,25, то в 2025 г. этот показатель равен уже 1,40. При этом большинство пользователей закрепились за 1–2 сервисами, а платформы делают ставку на расширение опыта пользователей в рамках одной платформы.

«МТС AdTech» и «Медиалогия» провели опрос двух тысяч россиян старше 18 лет об использовании инструментов генеративного искусственного интеллекта в стране — чат-ботов для работы с текстом и сервисов для создания изображений. По данным опроса, 48% респондентов считает, что искусственный интеллект сможет заменить человеческий труд в ближайшие 5–10 лет.

Используют нейросети 71% респондентов: 45% из них — для личных задач, 15% — преимущественно в рабочих целях, а 40% совмещают личное и профессиональное использование. Каждый десятый пользователь нейросетей — самозанятый, инвестор или владелец собственного бизнеса, а каждый третий имеет доход выше среднего.

Начали пользоваться нейросетями менее года назад 59% участников опроса. Ещё 29% работают с ними от одного до двух лет, а только 12% используют такие технологии два года и дольше. Пользовательская активность также высока: 42% обращаются к нейросетям каждый день, 23% используют их раз в несколько дней, а 20% — несколько раз в неделю.

Основными барьерами в использовании нейросетей россияне называют ошибки, которые ИИ допускает в работе: 42% респондентов отмечают, что результаты приходится долго и тщательно исправлять, поэтому проще сделать всё самим. Для 36% пользователей нейросетевые сервисы оказываются слишком дорогими, у 17% нет потребности в таких технологиях, а 12% считают, что они неприменимы в их сфере.