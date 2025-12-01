МТС: почти 70% жителей Нижнего Новгорода используют ИИ в повседневной жизни

МТС и центр аналитики и исследований «МТС AdTech» провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, посвящённое применению технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Выяснилось, что почти 70% населения региона регулярно используют возможности нейросетей, причем наибольшую популярность получили персональные сценарии использования ИИ.

Исследование показало, что в Нижегородской области 29% опрошенных используют нейросети исключительно для личных целей, 6% — только для рабочих задач. Еще 33% применяют ИИ как в личных нуждах, так и в профессиональной деятельности. Остальные 32% участников опроса не используют искусственный интеллект.

В личных целях нейросети чаще всего служат нижегородцам для быстрого поиска нужной информации (26%) и создания разных текстов (24%). Затем идёт создание картинок, видео и аватаров (14%). Несколько меньше пользуется популярностью консультация «как со специалистом» и изучение новых языков (по 8% и 6%). А вот учиться, развлекаться или создавать мемы с помощью ИИ предпочитают редко.

При решении рабочих вопросов нижегородцы чаще всего используют искусственный интеллект для написания текстов (24%), создания баннеров, креативов, видео и иллюстраций (15%), поиска информации для решения бизнес-задач (13%), автоматизации документооборота и отчетности (7%). Реже нижегородцы используют нейросети для помощи в принятии решений и тестирования гипотез (6%), автоматической проверки и систематизации данных (6%), вычислений (4%), а также для решения иных типов задач, направленных на оптимизацию рутинных процессов и сокращение трудозатрат.

Наиболее популярными сервисами в январе-ноябре 2025 г. были Alice AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум» (в алфавитном порядке), причем каждый второй выбирал отечественные решения. Лидерами по популярности стали DeepSeek среди иностранных продуктов и Alice AI среди российских. В социальных сетях чаще всего упоминался ChatGPT.

Больше всего используют нейросети люди в возрасте до 24 лет (25%) и в возрасте 35–44 лет (22%). Реже их используют нижегородцы 25–34 лет (13%) и 45–54 лет (17%). Нейросети востребованы и среди людей старшего возраста: среди тех, кому за 55 и старше 65 лет, каждый десятый использует их регулярно. Среди пользователей нейросетей 53% составляют женщины и 47% — мужчины. Каждый десятый пользователь нейросетей работает на себя, инвестирует или имеет собственный бизнес, а каждый третий имеет доход выше среднего.

Исследование «МТС AdTech» основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также имеющиеся официальные приложения. Ежемесячная активная аудитория определяется как число пользователей, взаимодействующих с сервисом не реже одного раза в месяц.