«Росэлектроника» представила комплектующие для аппаратуры связи и навигации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» показал линейку новых чип-конденсаторов. Изделия обладают рабочими характеристиками на уровне мировых аналогов и могут применяться в составе мощной герметизированной аппаратуры для обеспечения телерадиосвязи и спутниковой навигации, а также в электронике, работающей в условиях электромагнитного излучения. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Разработкой новых комплектующих в составе «Росэлектроники» занимается НИИ «Гириконд». Созданные предприятием керамические конденсаторы К15-39 с номинальным напряжением от 1 до 10 кВ могут использоваться в аппаратуре, работающей в диапазонах от 3 до 3000 МГц. Изделия функционируют при температуре от -60 до +125 °С, имеют наработку не менее 20 тыс. часов в предельно допустимом режиме эксплуатации и срок годности не менее 25 лет.

Также были представлены защищенные опорные помехоподавляющие конденсаторы К10-85. Изделия предназначены для подавления помех в диапазоне от 300 кГц до 1000 МГц, что позволяет использовать их в том числе в полевой электронике. Они способны сохранить свои эксплуатационные характеристики в течение 25 тыс. часов работы.

«Создание комплектующих в новых форм-факторах – это ответ на требования заказчиков к минитюаризации и повышению плотности монтажа функциональных блоков в аппаратуре различного назначения. Созданные предприятием конденсаторы по своим характеристикам не уступают ведущим мировым аналогам, что в условиях санкционных ограничений позволяет продолжить работу по модернизации существующей и создании новой отечественной электроники», - сказала заместитель генерального директора НИИ «Гириконд» по развитию бизнеса Александра Кряжева.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.