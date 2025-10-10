Власти готовят крупные скидки на оборудование по выпуску чипов

Минпромторг разрабатывает новую меру поддержки производителей отечественного оборудования для чипов. С 2026 г. планируется предоставлять покупателем таких установок значительную скидку.

Скидка на литографы

Как выяснил CNews, Минпромторг хочет ввести 30% скидку для покупателей российского оборудования для производства чипов. Об этом CNews сообщила Фатима Дзодзикова, замдиректора департамента станкостроения Минпромторга на форуме «Микроэлекторника».

По ее словам, в ближайшее время вопрос будет вынесен на рассмотрение Правительства.

«В случае поддержки, планируем реализовать эту меру уже со следующего года», — отметила Дзодзикова.

Предполагается, что Правительство будет компенсировать производителям предоставленную скидку.

Грядут сотни установок

К 2030-2032 гг. на отечественные радиоэлектронные предприятия будут внедрены 122 российских установки для производства микросхем. Об этом сообщил представитель Минпромторга на конференции «Электронное машиностроение — 2025».

ASML Российское оборудование для чипов будет продаваться со скидкой

Уже три опытно-конструкторские работы (ОКР) для производства оборудования завершены. Среди них установка проекционного переноса изображения на пластину на уровне топологии до 350 нм (работа велась «ЗНТЦ» в 2021-2024 гг.), установка контроля топологического рисунка фотошаблонов или ОКР «Прогресс КТФ».

Девять установок будут закончены в 2025 г. К ним относятся установка молекулярно-лучевой эпитаксии (АО «НТО»), оборудование автоматизированного прогона и тренировки СВЧ приборов (РТУ МИРЭА), кластер плазмо-химического травления (АО «НИИМЭ»), установка для выращивания кристаллов Ge и др.

Стоимость российского литографа

Как писал CNews, российская литографическая установка, разработанная Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ), будет продаваться дешевле зарубежных аналогов на 40-60%. Ее цена составит $6 млн, а скорость обработки пластин до — от 100 до 140 в час (в зависимости от сложности топологии).

Например, такая же установка нидерландской ASML, которая занимает 45% рынка, стоит $15 млн. И обрабатывает 180 пластин в час. Оборудование Nikon (25% рынка) стоит $12 млн и способно обрабатывать 150 пластин в час.

По словам Дзодзиковой, российский литограф это единичный пример. И будут еще десятки российских установок, которым будет необходима скидка.

Меры поддержки производителей

Минпромторг подготовил комплекс мер, стимулирующих спрос на российское оборудование для производства микроэлектроники. Планируются прямые запреты на закупку иностранного оборудования и преференции для закупки отечественного, а также введение балльной системы.

Также в комплекс мер включена доработка налогового маневра.

Электронное машиностроение

Бюджетное финансирование программы до 2030 г. запланировано на уровне более 240 млрд руб., сообщил представитель Минпромторга.

Около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники планируется импортозаместить к 2030 г. Для формирования дорожной карты было выбрано 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и модулей, производство пассивной электроники и т. д.