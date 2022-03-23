В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900

В магазинах появились новые версии телевизоров Toshiba серии Bazooka – X8900KE с диагональю 65 дюймов. Модели премиум-класса оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD), специальным чипом HDR10+ и поддерживают технологию REGZA Graphics Engine 4k PRO для яркой и контрастной картинки.

Для высокого качества изображения в телевизорах Toshiba X8900KE используется новый OLED-дисплей с индивидуальной подсветкой пикселей. В сочетании с технологией REGZA 4k PRO и 10-битной матрицей экран воспроизводит 1,07 млрд естественных цветов и обеспечивает максимальную глубину цвета. Кроме того, в этой серии применяется технология 4K AI Upscale: искусственный интеллект масштабирует исходящее изображение до 4К-уровня, даже если входящий сигнал не является 4К. Телевизоры Toshiba X8900KE имеют частоту обновления экрана 120 Гц и технологию MEMC для исключительной плавности изображения.

Благодаря использованию OLED-дисплея модель Toshiba X8900KE отличается пониженным уровнем излучения синего света по сравнению с обычными ЖК-телевизорами. Комфортному просмотру способствует и технология Dolby Vision IQ. Она распознает светлые и темные элементы изображения для создания более качественного HDR-контента, при этом автоматически регулирует яркость транслируемого потока на основе информации, получаемой от встроенных интеллектуальных датчиков освещения.

Toshiba X8900KE

Что касается звука, то Toshiba X8900KE поддерживает технологию Dolby Atmos для создания атмосферного и объемного звучания с запасом мощности 60 Вт.

Телевизоры оснащены четырехъядерным процессором Quad Core/NT72671D, имеют поддержку стандарта Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, современные порты USB 3.0 и HDMI 2.1, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения данных, а также функцию голосового управления.

Приобрести телевизоры Toshiba X8900KE можно в онлайн-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».

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В 2018 г. компания Hisense приобрела телевизионное подразделение Toshiba.. С конца 2019 г. телевизоры Toshiba производства компании Hisense начали продаваться в России.

Компания Hisense основана в 1969 г. в Китае. Она выступает в качестве производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают более 80 тыс. сотрудников.