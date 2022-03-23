В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900
В магазинах появились новые версии телевизоров Toshiba серии Bazooka – X8900KE с диагональю 65 дюймов. Модели премиум-класса оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD), специальным чипом HDR10+ и поддерживают технологию REGZA Graphics Engine 4k PRO для яркой и контрастной картинки.
Для высокого качества изображения в телевизорах Toshiba X8900KE используется новый OLED-дисплей с индивидуальной подсветкой пикселей. В сочетании с технологией REGZA 4k PRO и 10-битной матрицей экран воспроизводит 1,07 млрд естественных цветов и обеспечивает максимальную глубину цвета. Кроме того, в этой серии применяется технология 4K AI Upscale: искусственный интеллект масштабирует исходящее изображение до 4К-уровня, даже если входящий сигнал не является 4К. Телевизоры Toshiba X8900KE имеют частоту обновления экрана 120 Гц и технологию MEMC для исключительной плавности изображения.
Благодаря использованию OLED-дисплея модель Toshiba X8900KE отличается пониженным уровнем излучения синего света по сравнению с обычными ЖК-телевизорами. Комфортному просмотру способствует и технология Dolby Vision IQ. Она распознает светлые и темные элементы изображения для создания более качественного HDR-контента, при этом автоматически регулирует яркость транслируемого потока на основе информации, получаемой от встроенных интеллектуальных датчиков освещения.
Что касается звука, то Toshiba X8900KE поддерживает технологию Dolby Atmos для создания атмосферного и объемного звучания с запасом мощности 60 Вт.
Телевизоры оснащены четырехъядерным процессором Quad Core/NT72671D, имеют поддержку стандарта Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, современные порты USB 3.0 и HDMI 2.1, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения данных, а также функцию голосового управления.
Приобрести телевизоры Toshiba X8900KE можно в онлайн-магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».
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В 2018 г. компания Hisense приобрела телевизионное подразделение Toshiba.. С конца 2019 г. телевизоры Toshiba производства компании Hisense начали продаваться в России.
Компания Hisense основана в 1969 г. в Китае. Она выступает в качестве производителя телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов (холодильников, морозильников, стиральных машин, кухонных приборов), систем кондиционирования воздуха, смартфонов и планшетов. Подразделение по разработке электроники на постоянной основе инвестирует средства в исследования и разработки. В компании по всему миру работают более 80 тыс. сотрудников.