Новые телевизоры Toshiba поступили в продажу в России

Toshiba объявила о появлении в российской рознице телевизоров новых линеек M550 и С350.

Линейки представлены моделями разных диагоналей: 65, 55 и 50 дюймов. В моделях М550 и С350 доступны технологии DTS Virtual X и Dolby Atmos, а также REGZA Power Audio. Иммерсивный звук заметен при просмотре любого контента: от фильма до спортивной трансляции.

Телевизоры обеих линеек оснащены операционной системой (ОС) VIDAA для Smart TV, которая поддерживает современные функции, такие как голосовое управление и универсальный поиск контента по всем платформам, ОС VIDAA не перегружает интерфейс телевизоров и обеспечивает комфортный доступ к любому контенту.

«Пока в новой линейке представлены только две модели, которые постепенно будут появляться в начале 2022. Покупателям станут доступны телевизоры в разных ценовых сегментах, в том числе и премиальном, что позволит бренду укрепить позиции на рынке. Техника Toshiba известна в России давно и зарекомендовала себя как высокотехнологичная и надежная, поэтому модели премиум класса точно обратят на себя внимание покупателей и будут пользоваться спросом», – отметил Джей Донг, руководитель подразделения по продажам телевизоров Hisense и Toshiba в России.

Добиться большей насыщенности цветов помогает технология адаптивного затемнения, которая разделяет изображения на небольшие зоны и применяет на них разные кривые усиления контрастности в зависимости от контента. Так вы получаете глубокий черный цвет, адаптированный под конкретное изображение.

Не забывая о здоровье пользователей, компания Toshiba заботится о глазах телезрителей, снижая излучение синего света от экранов моделей Toshiba М550, что подтверждается сертификатом компании TÜV Rheinland.

Технология восстановления пикселей, уменьшение размытия и дрожания кадра обеспечивают плавные и четкие движения на экране. Широкая цветовая гамма насыщенных оттенков приближает к реальности. Насыщенность красок сохраняется при любом угле просмотра, что позволяет устроиться перед экраном большой компании.

Более того, имеющаяся функция 4К Resolution+ улучшает качество изображения до 4K даже при стандартном сигнале FHD.

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На данный момент в продаже имеются модели с диагоналями 50, 55 и 65 дюймов, остальные варианты Toshiba M550 также появятся на российском рынке, но чуть позже. Потребители могут приобрести телевизор 55M550N из новых линеек Toshiba в розничных и онлайн-магазинах «М.видео» , «Эльдорадо», а также на торговой площадке Aliexpress.

Телевизорами линейки С350 можно управлять с помощью голоса, нажав кнопку голосового поиска на пульте, чтобы сказать вслух любую команду, телевизоры быстро ответят на запрос.

Все ТВ Toshiba С350 также имеют уфункцию масштабирования 4K Resolution+, благодаря которой телевизоры интеллектуально анализируют изображение кадр за кадром и максимально точно воспроизводят цвета, создавая реалистичное изображение. Телезрители могут наслаждаться качеством изображения 4K даже при стандартном сигнале FHD.

Благодаря поддержке технологий HDR, включая Dolby Vision, зрители могут увидеть больше деталей и получить более яркие впечатления от просмотра любого контента.

Ultra HD 4K позволяет сделать разрешение в четыре раза выше чем Full HD.

Отдельного внимания заслуживает технология звука REGZA Power Audio, которая позволяет слышать звук, как будто зритель находится в центре происходящего. Телевизоры оснащены двумя динамиками мощностью по 8 Вт для большего реализма и сбалансированного звучания.

Телевизоры линейки С350 также доступны в розничных и онлайн-магазинах «М.видео» , «Эльдорадо» и на торговой площадке Aliexpress,