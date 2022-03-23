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«Ситилинк» зафиксировал максимально доступные цены на 450 наименований электроники и товаров для дома

Компания «Ситилинк», российский онлайн-ритейлер, зафиксировала доступные розничные цены примерно на 450 наименований электроники, бытовой техники и товаров для дома. С 23 марта 2022 г. компания фиксирует цены на уровне начала февраля 2022 г., что позволит людям в случае необходимости приобрести товары. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

В перечень вошли товары 15 различных брендов из разных категорий: цифровая техника (планшеты, сотовые телефоны, наушники), холодильники, духовые шкафы, газовые и электрические плиты, мелкая бытовая техника (микроволновые печи, мультиварки, блендеры, мясорубки, хлебопечки, электрочайники), хозяйственные товары (гладильные доски, сковороды, посуда) и другие.

Данный ассортимент с низкими ценами доступен как в городах присутствия «Ситилинка», так и онлайн. Перейти в раздел с товарами можно с баннера на главной странице сайта. Программа действует до 3 апреля 2022 г. и может быть продлена.

«Ситилинк делает все возможное для сохранения разумных цен и поддерживает принципы ответственного ценообразования. Мы внимательно следили за ситуацией и зафиксировали цены на популярные товарные категории – мелкую бытовую технику и товары для дома, а также самую необходимую электронику, чтобы наши покупатели могли купить товары для работы или быта по доступным ценам», - сказал коммерческий директор «Ситилинка» Олег Пчельников.

***

«Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

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