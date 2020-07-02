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Владельцы HeadHunter продают его за $820 млн

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
, Текст: Игорь Королев
HeadHunter готовится провести дополнительное размещение своих акций на сумму до $820 млн. Из этой суммы до $720 млн могут заработать нынешние акционеры компании фонды Goldman Sachs и «Эльбрус Капитал», которые рассматривают возможность практически полностью продать принадлежащие им пакеты акций.

HeadHunter и его акционеры могут продать акции компании

Рекрутинговый сервис HeadHunter опубликовал на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) предварительный проспект продажи своих акций. Предполагается, что компания проведет дополнительное размещение своих акций на сумму до $100 млн. Кроме того, акционеры компании могут продать до 32,25 млн американских депозитарных акций (ADS) компании (65% от общего числа).

При цене одной акции HeadHunter на уровне $23,07, акционеры компании смогут выручить до $720,9 млн. Таким образом, весь объем размещения может достигать $820,9 млн.

Основными акционерами HeadHunter являются фонды «Эльбрус Капитал» (через оффшор Highworld Investments владеет 37,5% акций) и Goldman Sachs (владеет 25% через оффшор ELQ Investors). Таким образом, они контролируют 62,5% акций компании.

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Нынешние акционеры HeadHunter фонды Goldman Sachs и «Эльбрус Капитал» собираются практически полностью продать принадлежащие им пакеты акций

Они же и планируют принять участие в предстоящем размещении, то есть готовы практически полностью расстаться с акциями HeadHunter.

Как HeadHunter проводил IPO

Первичное размещение акций (IPO) HeadHunter на американской бирже NASDAQ произошло в мае 2019 г. Объем размещения составил $220 млн, цена одной акции составила $13,5.

В ходе размещения акции продавали только акционеры HeadHunter – «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. Всего было продано 32,6% акций компании. После размещения доля «Эльбрус Капитал» сократилась с 60% до 40,4%, доля Goldman Sachs – с 40% до 27%.

После размещения акции HeadHunter начали расти, и к началу 2020 г. их цена составила $21. В марте 2020 г. котировки упали до $15, но затем снова начался рост и сейчас ценные бумаги компании котируются по цене $23 за одну акцию. Капитализация компании составляет $1,15 млрд.

«Эльбрус Капитал» выручил в ходе размещения $131 млн, Goldman Sachs - $88 млн. После размещения американский фонд Kayne Anderson Rydnick Investment Management собрал 14,3% акций компании.

Финансовые показатели HeadHunter

По итогам 2019 г. выручка HeadHunter составила 7,8 млрд руб., чистая прибыль – 1,58 млрд руб.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что HeadHunter сможет привлечь для собственных нужд $100 млн, если объяснит инвесторам, что в условиях пандемии компания создаст новый революционный сервис. А вот идеи владельцев HeadHunter привлечь сотни миллионов долларов за счет продажи своих акций Делицын считает менее реалистичной, так как это вызовет вопросы у инвесторов.

«Недавно «Яндекс» в ходе дополнительного размещения акций привлек $1 млрд, - напоминает аналитик. – Но эти средства привлекались под вполне конкретный проект – «Яндекс.Маркет». Кроме того, капитализация «Яндекс» составляет $16 млрд. Из таких пропорций как раз логично предположить, что HeadHunter стоит рассчитывать на привлечение именно $100 млн.

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