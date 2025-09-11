Разделы

Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

Билайн объявил о старте предзаказа на новую линейку iPhone. Клиентам доступны все четыре модели — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Для пользователей, оформивших предзаказ одними из первых, Билайн подготовил специальный подарок*. Первые 30 клиентов, оплатившие предзаказ, получат новенький iPhone 17 Air/Pro/Pro Max в стильном боксе с качественными аксессуарами от бренда VLP, а также мерчом Билайна. Это возможность обеспечить себя новинкой сразу со всем необходимым для комфортного использования устройства. Количество подарочных боксов ограничено.

Оформить предзаказ на новую линейку iPhone и стать одним из тех, кто получит новинку вместе с эксклюзивным боксом, можно уже сейчас на официальном сайте Билайна. Далее остается только дождаться поступления смартфона. Как только это произойдет, сотрудники контактного центра компании свяжутся с клиентами для подтверждения предзаказа.

Цены:


  • iPhone 17: от 109 890 рублей.
  • iPhone 17 Air: от 144 490 рублей.
  • Phone 17 Pro: от 164 890 рублей.
  • iPhone 17 Pro Max: от 184 890 рублей.


После старта продаж смартфоны можно будет приобрести и в офисах обслуживания клиентов Билайна, однако предзаказ даёт возможность получить новинку одним из первых, ещё и с подарком.

Помимо этого, в интернет-магазине Билайна стартовал предзаказ и на другую продукцию Apple — новые модели наушников и часов.

* Акция проводится в период с 09.09.2025 г. по 29.09.2025 г. включительно. На смартфон Apple iPhone 17 условия Акции не распространяются. Стоимость смартфонов указана по данным на 10.09.2025 г.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xABRmj

