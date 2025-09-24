Цены на новые iPhone 16 снизились более чем на 16%

По случаю презентации нового iPhone 17 аналитики «Авито» изучили динамику продаж и стоимости предыдущих моделей. Сначала 2025 г. цены на новые iPhone 16 показали снижение от 16% до 27%. Сильнее всего из пятерки лидеров подешевели iPhone 13 — на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

В тройке самых востребованных смартфонов от Apple на «Авито» — модели самого актуального поколения. Так, больше всего продаж (11%) из новых телефонов приходится на iPhone 16 Pro. В августе 2025 г. их покупали в среднем за 83 000 руб. — это на 23% меньше, чем в январе 2025 г. На втором месте — модель с увеличенным экраном iPhone 16 Pro Max с долей 10%. В среднем ее покупали за 92 000 руб., что на 16% меньше, чем в начале года. Тройку лидеров замыкает базовый iPhone 16 с долей 6%. Он в среднем обходился пользователям в 60 000 руб., снизившись в цене на 24%.

Также в топ-5 по количеству продаж новых смартфонов вошли iPhone 13 и iPhone 15, а вот iPhone 16e и iPhone 16 Plus заняли лишь 13 и 17 строчки соответственно. iPhone 13 (на них пришлось 5% продаж) в среднем стоил 31 000 руб. и с января 2025 г. снизился в цене на 30%, а iPhone 15 (4% продаж) в среднем покупали за 52 000 руб. — они подешевели на 23%. Бюджетная модель последней линейки iPhone 16e в среднем обходилась в 45 000 руб.. Она вышла в феврале 2025 г. и на старте продаж стоила от 78 000 руб.. А iPhone 16 Plus в среднем покупали за 71 000 руб. — с января 2025 г. цены снизились на 27%.