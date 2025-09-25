Разделы

Техника
|

Caviar превратил оранжевый iPhone 17 Pro в черный

Caviar представил на сайте кастомный iPhone 17 Pro и iPhone Air с вариациями корпусов из премиальных материалов — золота, титана и крокодиловой кожи. Цены превышают 600 тыс. руб.

9 сентября 2025 г. Apple представила iPhone 17, впервые сделав ставку на яркие цвета в линейке Pro и Pro Max. Этот шаг вызвал бурное обсуждение — от восторгов за смелость до критики за отказ от классических цветов, в особенности фанатам не хватило черной вариации корпуса в 2025 г.

Компания Caviar обновила дизайнерскую коллекцию Rich Colors, в рамках которой появились две уникальные версии оранжевого корпуса — одна из них была переосмыслена и превращена в черный iPhone 17 Pro. Кроме того, коллекция пополнилась новинкой на базе iPhone Air.

cav1.jpg

Caviar

Cosmic Fire — модель с оранжевой кожей Hermes Epsom. Оранжевый оттенок стал главным акцентом коллекции Rich Colors.

Black Orange — дизайн, в котором оранжевый был переосмыслен Caviar и превращен в черный. Контраст создается за счет корпуса из черного титана и вставки из крокодиловой кожи, дополненных оранжевыми акцентами.

Gold Navy — комбинация золота и синей крокодиловой кожи, воплощающая статус.

Silver Black — титан и черная крокодиловая кожа — минималистичный дизайн для ценителей классики.

Air Black — iPhone Air в премиальном исполнении Caviar, крокодиловая кожа и черный титан.

В отделке коллекции использовались золото 999 пробы, титан и натуральная крокодиловая кожа.

Стоимость моделей коллекции Rich Colors начинается от 649 тыс. руб. за iPhone Air Black. Самым дорогим стал iPhone 17 Pro Max Gold Navy, его стоимость доходит до 814 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Intel: Не покупают новые процессоры? Взвинтим цены на старые

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

В России создан сверхмалый подводный беспилотник

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще