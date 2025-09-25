Caviar превратил оранжевый iPhone 17 Pro в черный

Caviar представил на сайте кастомный iPhone 17 Pro и iPhone Air с вариациями корпусов из премиальных материалов — золота, титана и крокодиловой кожи. Цены превышают 600 тыс. руб.

9 сентября 2025 г. Apple представила iPhone 17, впервые сделав ставку на яркие цвета в линейке Pro и Pro Max. Этот шаг вызвал бурное обсуждение — от восторгов за смелость до критики за отказ от классических цветов, в особенности фанатам не хватило черной вариации корпуса в 2025 г.

Компания Caviar обновила дизайнерскую коллекцию Rich Colors, в рамках которой появились две уникальные версии оранжевого корпуса — одна из них была переосмыслена и превращена в черный iPhone 17 Pro. Кроме того, коллекция пополнилась новинкой на базе iPhone Air.

Cosmic Fire — модель с оранжевой кожей Hermes Epsom. Оранжевый оттенок стал главным акцентом коллекции Rich Colors.

Black Orange — дизайн, в котором оранжевый был переосмыслен Caviar и превращен в черный. Контраст создается за счет корпуса из черного титана и вставки из крокодиловой кожи, дополненных оранжевыми акцентами.

Gold Navy — комбинация золота и синей крокодиловой кожи, воплощающая статус.

Silver Black — титан и черная крокодиловая кожа — минималистичный дизайн для ценителей классики.

Air Black — iPhone Air в премиальном исполнении Caviar, крокодиловая кожа и черный титан.

В отделке коллекции использовались золото 999 пробы, титан и натуральная крокодиловая кожа.

Стоимость моделей коллекции Rich Colors начинается от 649 тыс. руб. за iPhone Air Black. Самым дорогим стал iPhone 17 Pro Max Gold Navy, его стоимость доходит до 814 тыс. руб.