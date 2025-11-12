Разделы

Caviar выпустил золотые iPhone 17 – слиток, биткоин и дубайская пальма

Международной ателье кастомных смартфонов и часов Caviar представило обновление «Золотой коллекции» – кастомных iPhone, выполненных из золота. Три модели представляет собственную интерпретацию драгоценного металла. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Золото – самый ценный металл в мире, чья стоимость с годами только увеличивается. В обновленной Золотой коллекции» Caviar представляет три модели.

Первая модель – Palmette. Корпус Palmette выполнен из золота 750 пробы и украшен орнаментом из пальмовых листьев в стиле ар-деко – отсылкой к пальмам Объединенных Арабских Эмиратов. Более 100 бриллиантов, инкрустированных вручную, создают игру света на поверхности, а наполненный драгоценными камнями логотип Apple завершает образ.

cav1.jpg

Caviar

Вторая модель, Gold Bitcoin символизирует новую цифровую эпоху – время, когда код обрел статус золота и стал основой экономической независимости для миллионов людей. Корпус модели выполнен из золота 750 пробы и украшен рельефом криптографических узоров, олицетворяющих цифровой мир. В центре композиции - объемный логотип Bitcoin.

Третья модель – Solar. Зеркально отполированная поверхность золота отражает свет, создавая ощущение тепла и внутреннего сияния, а логотип Apple, усыпанный бриллиантами, становится финальным акцентом дизайна.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Все модели «Золотой Коллекции» Caviar созданы в ограниченном тираже всего в три экземпляра.

Цены начинаются от 4 650 000 руб. за модель Gold Bitcoin на iPhone 17 Pro и достигают 6 000 000 руб. за Palmette на iPhone 17 Pro Max. Каждое изделие сопровождается сертификатом подлинности и поставляется в фирменной упаковке Caviar Supreme.

