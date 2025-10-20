Разделы

Caviar представил самый легкий золотой iPhone в мире

Caviar создал самый тонкий и легкий золотой iPhone в истории — модель iPhone Air Zenith с корпусом из золота и черной крокодиловой кожи. Модель входит в коллекцию AirLine, цена достигает 2 650 000 руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Airline — самая тонкая и легкая линейка кастомных iPhone от Caviar. Концепция коллекции строится на чистых линиях, минимализме и визуальной невесомости. Каждый смартфон выполнен из премиальных материалов: авиационного титана, крокодиловой кожи, ювелирной эмали и золота. Самый необычный материал коллекции — золотой карбон.

cav1.jpg

Caviar

Zenith — главная модель коллекции, сочетает корпус из золота и черной крокодиловой кожи, создавая образ силы и благородства. При создании корпуса использовалось золото 750 пробы. Это самый легкий золотой iPhone в истории бренда. Лимитированная серия состоит всего из трех экземпляров, каждый из которых стоит более 2,5 млн руб.

Aureon объединяет золото 999 пробы и уникальный золотой карбон с мраморной текстурой и золотыми включениями. Золотой карбон — это инновационный легкий материал, который используется в производстве автомобилей. Верх корпуса и рамка покрыты золотом 999 пробы.

Crystal воплощает концепцию Airline: кристальная чистота и ощущение свежего воздуха. Корпус и рамка выполнены из авиационного титана, особая деталь - белоснежная кожа крокодила. Корона Caviar из титана, вставки из ювелирной эмали.

iPhone Air Crystal — 549 000 руб., лимит 19 экземпляров; iPhone Air Aureon — 574 000 руб., лимит 19 экземпляров; iPhone Air Zenith — 2 650 000 руб., лимит 3 экземпляра. Каждая модель поставляется в интерактивной упаковке с видео-обращением к покупателю.

