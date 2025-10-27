Разделы

«Авито»: iPhone 17 Pro подешевел на 10%

Прошел месяц со старта продаж iPhone 17, поэтому в «Авито» решили проанализировать динамику продаж последней модели за последние две недели. Оказалось, что продажи iPhone 17 и iPhone 17 Pro выросли почти в два раза, iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Air стали покупать чаще на 69% и 52% соответственно. При этом снижение цен за этот срок составило до 23%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито», наибольшее количество продаж из недавнего релиза Apple приходится на iPhone 17 Pro Max — топовую модель нового поколения покупали активнее всего, при этом ее продажи за последние две недели увеличились еще на 69%. Средняя цена снизилась на 5% за этот срок.

На втором месте по количеству продаж — iPhone 17 Pro. При этом за две недели они выросли сильнее, чем у других моделей этого поколения — на 97%. В среднем его покупали на 10% дешевле, чем на старте продаж.

Менее активно покупают базовую модель iPhone 17, но за последние две недели ее продажи выросли на 90%. В среднем за этот срок она подешевела на 8%. На последнем месте по количеству продаж — iPhone 17 Air. Их стали покупать чаще — на 51%. В среднем они стоили на 23% меньше, чем на старте продаж.

Активнее всего iPhone последнего поколения покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Дешевле всего новый iPhone 17 можно было купить в Калининграде — за 80 тыс. руб. iPhone 17 Air в Краснодаре в среднем стоил всего 81 тыс. руб. Самая низкая средняя цена на iPhone 17 Pro зафиксирована в Бурятии — 103 тыс. руб. iPhone 17 Pro Max всего за 105 тыс. руб. в среднем покупали в Иркутске.

