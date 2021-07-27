Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions обновила ценовую политику для сервиса Content Delivery Network (CDN). Видеохостинги, онлайн-кинотеатры, интернет-магазины и другие компании, для которых важна скорость отображения контента на веб-ресурсах, смогут сократить затраты на CDN на 37%.

Ранее заказчики могли выбрать один из пакетов в зависимости от объема необходимого предоплаченного трафика, а превышения оплачивали по более высокой цене. В июле 2021 года платформа Mail.ru Cloud Solutions представила единую цену за 1 Гб трафика для любого бизнеса – 1,49 руб. с учетом НДС.

«Рост популярности развлекательных, образовательных и информационных веб-ресурсов сегодня заметен невооруженным взглядом. Вместе с тем нарастает конкуренция и требования к сервисам. Пользователи приходят за новыми знаниями или впечатлениями и ожидают от ресурса высокого уровня сервиса. Технические накладки, будь то медленная загрузка или некорректное отображение контента, часто становятся основной причиной ухода клиентов к конкурентам. Мы видим высокий спрос на Content Delivery Network и стремимся сделать сервис доступнее для большего числа компаний. CDN поможет им в развитии собственных продуктов и обеспечении лучшего пользовательского опыта», — отмечает Вадим Кожин, директор по маркетингу Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

Клиенты Mail.ru Cloud Solutions уже позитивно оценили новую тарифную политику сервиса. «Нашими услугами пользуются во всех регионах России и скорость загрузки контента для нас — важный показатель качества. CDN помогает нам загружать контент быстро вне зависимости от местоположения посетителей сайта, и мы рады, что сервис продолжает развиваться и совершенствоваться», — отмечает Вячеслав Исаев, системный администратор ГК «Восток-Сервис», один из заказчиков сервиса CDN.

CDN позволяет бизнесу ускорить загрузку пользователями контента с веб-ресурсов. Посетители веб-страниц получают возможность смотреть видео и слушать аудиофайлы, скачивать игры и программное обеспечение без задержек благодаря географически распределенной сетевой инфраструктуре. С 2020 года сервис Mail.ru Cloud Solutions задействует для этого сеть «Мегафон», состоящую из 16 узлов и 450 кэширующих серверов, поэтому контент заказчиков доступен из любой точки земного шара с минимальной задержкой 20 мс.