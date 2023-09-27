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Serverspace запустил сервис CDN в Казахстане

Международный облачный провайдер Serverspace продолжает развитие компании в Казахстане и расширяет список облачных сервисов. Теперь пользователи панели my.serverspace.kz могут подключить новый сервис CDN (Content Delivery Network) – сеть доставки контента, который позволит ускорить доставку содержимого сайта и снизит нагрузку на основной сервер.

CDN — это географически распределенная сеть серверов и маршрутизаторов, которая ускоряет и оптимизирует доставку контента конечному пользователю. Когда пользователь посещает веб-сайт, контент отдается не с сервера, на котором размещён сайт, а с ближайшего к пользователю кластера CDN. Серверы объединены в геораспределенную структуру в 6 точках присутствия: Казахстан, Россия, США, Канада, Нидерланды и Турция.

В рамках сервиса CDN может быть подключен к домену двумя способами: с помощью делегирования зоны или с использованием A- и CNAME-записей. Также здесь поддержаны функции очистки и перезалития кэша. Очистка предназначена для удаления закэшированного контента сайта с серверов CDN. Это полезно при обновлении контента на сайте. Заполнение кэша предназначено для сохранения содержимого сайта на серверах CDN. Предварительная загрузка контента улучшает производительность сайта для пользователей.

«Как международный провайдер мы стремимся предоставлять полный список наших облачных сервисов во всех регионах присутствия. Это позволяет пользователям полноценно работать с Serverspace в адаптированной под локальный рынок панели управления инфраструктурой. Теперь в Казахстане доступны все сервисы компании, в том числе CDN», – сказала Светлана Шарапова, руководитель проекта Serverspace.

Провайдер Serverspace продолжает развитие локальных представительств компании, а также подключение новых облачных сервисов и развитие существующих. Облачный провайдер уже представлен в Казахстане, России, Белоруссии, Нидерландах, Турции, Канаде и США. Скоро пользователи из Бразилии и ОАЭ смогут воспользоваться панелью, адаптированной под данные локации.

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