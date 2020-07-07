Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

G-Core Labs запустила сервис видеозвонков Meet для бизнеса с free-тарифами

Интеграция Бизнес-приложения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

G-Core Labs запустила универсальный сервис видеозвонков для бизнеса Meet на базе технологии WebRTC. Решение легко встраивается в инфраструктуру заказчика и позволяет организовывать видеозвонки с клиентом без установки отдельных приложений через любые браузеры и устройства, в т.ч. десктопы, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Также Meet предоставляет всем желающим возможность проведения бесплатных и не ограниченных по времени видеоконференций и вебинаров, запускаемых в несколько кликов.

Решение подойдёт любому бизнесу, использующему видеозвонки для продаж или поддержки, а также как инструмент для офисных видеовстреч. Meet будет полезен онлайн-ритейлу, банкам и страховым компаниями, агентствам недвижимости, туроператорам, автодилерам, малому и среднему бизнесу различного профиля, позволяя консультировать клиентов один на один: оператору колл-центра или менеджеру будет достаточно просто отправить созданную ссылку клиенту, которую он сможет открыть в 1 клик с любого устройства.

«Мы позиционируем Meet как универсальный инструмент организации видеозвонков и консультаций, который легко интегрируется в любую бизнес-инфраструктуру заказчика, будь то сайт или мобильное приложение, и позволяет существенно улучшать клиентский опыт и повышать продажи, - сказал Алексей Петровских, руководитель направления медиаплатформ G-Core Labs. - Решение представляет из себя своего рода конструктор, позволяющий настроить сервис видеозвонков с учётом специфики и потребностей конкретного бизнеса. Meet может предоставляться как SaaS-сервис, так и устанавливаться на серверы клиента, в случае соответствующих требований со стороны службы безопасности».

Meet может использоваться площадками вебинаров и онлайн-образования с большим количеством участников, медицинскими центрами и поликлиниками для организации дистанционных консультаций пациентов и т.д.

В Meet предусмотрена возможность быстрой организации полностью бесплатных и не ограниченных по времени видеозвонков и встреч на 15 участников, а также вебинаров на 100 зрителей. Видеозвонки и встречи могут создаваться в формате приватных комнат, закрытых ПИН-кодом. Реализован функционал демонстрации экрана в высоком разрешении и взаимодействия с участниками через чат. Регистрироваться для участия в видеозвонке не нужно.

Пользователями сервиса уже стал ряд компаний, в т.ч. несколько крупнейших в России, СНГ и Европе ритейлеров, телеком-операторов и площадок онлайн-образования.

Также в планах развития Meet интеграция с Office 365, Gmail, Bitrix, Salesforce, Telegram, Slack; организация рестриминга видеоконференций в соцсети, записи видеотрансляций, а также добавление API для создания новых комнат.

Другие материалы рубрики

Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

Инвестор «Яндекса», «1С» и Ozon с партнерами вложат 1,5 миллиарда в «СКБ Контур»

В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM

Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live