G-Core Labs запустила сервис видеозвонков Meet для бизнеса с free-тарифами

G-Core Labs запустила универсальный сервис видеозвонков для бизнеса Meet на базе технологии WebRTC. Решение легко встраивается в инфраструктуру заказчика и позволяет организовывать видеозвонки с клиентом без установки отдельных приложений через любые браузеры и устройства, в т.ч. десктопы, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Также Meet предоставляет всем желающим возможность проведения бесплатных и не ограниченных по времени видеоконференций и вебинаров, запускаемых в несколько кликов.

Решение подойдёт любому бизнесу, использующему видеозвонки для продаж или поддержки, а также как инструмент для офисных видеовстреч. Meet будет полезен онлайн-ритейлу, банкам и страховым компаниями, агентствам недвижимости, туроператорам, автодилерам, малому и среднему бизнесу различного профиля, позволяя консультировать клиентов один на один: оператору колл-центра или менеджеру будет достаточно просто отправить созданную ссылку клиенту, которую он сможет открыть в 1 клик с любого устройства.

«Мы позиционируем Meet как универсальный инструмент организации видеозвонков и консультаций, который легко интегрируется в любую бизнес-инфраструктуру заказчика, будь то сайт или мобильное приложение, и позволяет существенно улучшать клиентский опыт и повышать продажи, - сказал Алексей Петровских, руководитель направления медиаплатформ G-Core Labs. - Решение представляет из себя своего рода конструктор, позволяющий настроить сервис видеозвонков с учётом специфики и потребностей конкретного бизнеса. Meet может предоставляться как SaaS-сервис, так и устанавливаться на серверы клиента, в случае соответствующих требований со стороны службы безопасности».

Meet может использоваться площадками вебинаров и онлайн-образования с большим количеством участников, медицинскими центрами и поликлиниками для организации дистанционных консультаций пациентов и т.д.

В Meet предусмотрена возможность быстрой организации полностью бесплатных и не ограниченных по времени видеозвонков и встреч на 15 участников, а также вебинаров на 100 зрителей. Видеозвонки и встречи могут создаваться в формате приватных комнат, закрытых ПИН-кодом. Реализован функционал демонстрации экрана в высоком разрешении и взаимодействия с участниками через чат. Регистрироваться для участия в видеозвонке не нужно.

Пользователями сервиса уже стал ряд компаний, в т.ч. несколько крупнейших в России, СНГ и Европе ритейлеров, телеком-операторов и площадок онлайн-образования.

Также в планах развития Meet интеграция с Office 365, Gmail, Bitrix, Salesforce, Telegram, Slack; организация рестриминга видеоконференций в соцсети, записи видеотрансляций, а также добавление API для создания новых комнат.