G-Core Labs запустил программу поддержки стартапов с грантами на сумму до $25 тысяч

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустил программу поддержки перспективных ИТ-стартапов. Участники программы получат инфраструктурные гранты на сумму до $25 тыс. Этими средствами стартапы смогут оплачивать облачные сервисы компании.

Подать заявку на участие в программе могут разработчики онлайн-сервисов, веб-приложений и игр. В зависимости от размера компании, отобранные стартапы получат гранты на $1 тыс., $7,5 тыс. или $25 тыс. Этими средствами они смогут на протяжении двух лет оплачивать сервисы G-Core Labs, среди которых CDN, стриминговая платформа, защита от DDoS-атак, а также комплекс облачных сервисов, включая виртуальные машины со встроенным балансировщиком нагрузки, bare metal-серверы, ИИ-платформу, услуги аварийного восстановления и т.д.

«Мы предлагаем готовую к любым нагрузкам международную сеть доставки контента, которая интегрирована с облачным объектным хранилищем данных и передовой стриминговой платформой для потокового OTT-вещания и доставки видео по запросу; полноценную облачную инфраструктуру, работающую в рамках моделей IaaS и PaaS; выделенные и виртуальные серверы, расположенные на всех континентах, а также высокоэффективную защиту от DDoS-атак и мошеннических действий, основанную на уникальной технологии интеллектуальной фильтрации трафика», — сказал Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Все решения управляются из единого личного кабинета с интуитивно понятным интерфейсом. Подключение таких сервисов обеспечит участникам программы минимальное время отклика по всему миру (до 30 мс), а также готовность к пиковым нагрузкам. Серверная инфраструктура G-Core Labs расположена в дата-центрах уровней Tier IV и III в 100+ точках присутствия в 75 городах мира. Также стартапы получат помощь в миграции и бесплатные консультации инженеров и архитекторов G-Core Labs.

Получить грант могут уже запущенные продукты с первыми клиентами. Среди перспективных направлений деятельности представители G-Core Labs отмечают E-Commerce, E-Health, Telecommunications, Professional & Support services, Educational & HR services, Lifestyle, E-Marketing & E-Advertising. Для получения гранта команда компании должна сочетать технические и маркетинговые навыки, а также обладать опытом работы в сфере реализации стартапа.

Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить форму заявки на сайте компании. Экспертная группа рассмотрит ее в течение 30 дней и, в случае положительного результата отбора, сообщит об этом по электронной почте.