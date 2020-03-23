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G-Core Labs предоставила бизнесу бесплатные CDN и медиаплатформу

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

G-Core Labs объявила о поддержке онлайн-бизнеса и организаторов мероприятий в период активной фазы пандемии коронавируса. До 1 мая 2020 г. любая компания сможет бесплатно на 1 месяц получить 100 ТБ трафика глобальной сети доставки контента G-Core Labs. Организаторы мероприятий, в свою очередь, могут воспользоваться уже существующим свободным тарифом облачной медиаплатформы для проведения онлайн-трансляций или доставки video on demand с записями своих форумов, конференций, концертов и постановок.

Активировать бесплатный доступ к CDN можно в личном кабинете используя промокод ANTIVIRUS. Выбрать свободный тариф медиаплатформы можно там же (1000 мин. онлайн-трансляций или 20 ГБ для доставки видео по запросу).

«Из-за пандемии коронавируса люди по всему миру переходят на удалённую работу. Находясь в самоизоляции, обеспечивать себя необходимой информацией и продовольствием приходится в режиме онлайн. Поэтому многие интернет-магазины, образовательные и развлекательные веб-сервисы не выдерживают наплыва пользователей в эти дни. Мы решили поддержать бизнес, открыв в период высоких нагрузок на инфраструктуру бесплатный доступ к нашей глобальной сети доставки контента. В свою очередь, организаторам мероприятий, запускающим онлайн-форматы своих событий, может быть полезна наша мультифункциональная медиаплатформа, где бесплатный режим работает уже с прошлого года», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Сеть доставки контента (или CDN) позволяет существенно ускорять загрузку и сохранять доступность интернет-магазинов для пользователей в любом городе и стране мира. Также её мощностей достаточно, чтобы снизить нагрузку на серверы онлайн-развлечений, что позволяет без задержек работать онлайн-кинотеатрам, транслировать театральные постановки и концерты в высоком качестве, доставлять игры в любую точку мира.

С сетью доставки контента G-Core Labs интегрирована уникальная облачная медиаплатформа компании, позволяющая организовать видеотрансляции в качестве Full HD и 4K по всему миру без буферизаций, доставляя контент на любые устройства. В облачной медиаплатформе объединены все необходимые инструменты для трансляций прямого эфира и видео по запросу: транскодинг, кросс-платформенный HTML5-плеер, облачное хранилище и CDN.

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