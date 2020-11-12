G-Core Labs запустила сервис DNS

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запустил открытое бета-тестирование собственного сервиса DNS, который стал одним из самых быстрых в мире со средним временем отклика в 21 мс (по данным независимого сервиса тестирования DNS DNSperf). В новом сервисе реализованы технологии GEO-DNS и Global AnуCast, что помогает ускорить и защитить установление интернет-соединения вне зависимости от локации пользователей.

Продукт будет востребован любым интернет-бизнесом, для которого приоритетными являются низкие задержки и стабильность подключения: онлайн-ритейл, медиа, видеоигры, онлайн-кинотеатры и SaaS-сервисы. Из-за перегрузок или больших расстояний между пользователем и сервером скорость загрузки сайтов может быть увеличена. DNS-серверы G-Core Labs расположены более чем в 100 точках присутствия в 65 городах по всему миру, и запрос пользователя направляется к ближайшему из них.

«Собственную DNS мы используем с момента запуска глобальной сети доставки контента G-Core Labs. Уже тогда, чтобы быстро и правильно отдавать контент пользователю, нам требовались стабильные DNS-серверы. При этом DNS c функцией балансировки по геопризнаку предназначался только для внутреннего пользования и был одним из конкурентных преимуществ компании. Сегодня глобальная инфраструктура G-Core Labs расположена на пяти континентах и имеет более 100 точек присутствия. За это время команда автоматизировала наиболее востребованные рынком фичи DNS и благодаря хорошей сетевой связности добилась одного из наиболее высоких показателей перфоманса в мире», – сказал Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Функция GEO-DNS позволяет отдавать разные IP-адреса в зависимости от местоположения пользователя. Для сайтов с неоднородной географией посетителей это дает возможность сегментировать трафик, отправлять пользователей на предназначенные для них серверы, а также блокировать доступ посетителям из определенных стран или регионов. При этом в пиковые моменты DNS-хостинг c функцией балансировки по геопризнаку также помогает справиться с нагрузкой и направить трафик клиентов не только на ближайшие локации, но и на любые свободные серверы компании вне зависимости от расположения.

DNS-хостинг G-Core Labs использует технологию AnуCast, когда на один и тот же IP-адрес отвечают несколько серверов. Это необходимое условие для бесперебойной работы сайта: в случае отсутствия ответа или поломки одного из серверов сетевое оборудование перенаправляет запрос на другой. Кроме того, AnyСast помогает уменьшить воздействие DDoS-атак за счёт распределения запросов между группой серверов.

Сейчас любая компания может бесплатно воспользоваться личным кабинетом DNS от G-Core Labs для самостоятельной настройки, управления ресурсными записями и использования продукта.