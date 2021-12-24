Российский школьник стал старшим разработчиком в крупной компании

Томский школьник в 13 лет разработал собственное приложение и уже через год устроился на работу Android-разработчиком в небольшую компанию. Проработав там около восьми месяцев, Дмитрий Собаев начал искать новую работу. Однако ни в «Яндексе», ни в Сбербанке молодого человека не звали даже на собеседования из-за возраста. В 16 лет он устроился разработчиком в московскую компанию «Утконос», где уже менее чем через полгода получил повышение.

Школьник-senior

Как стало известно CNews, российский школьник Дмитрий Собаев стал старшим разработчиком (senior) компании, доставляющей продукты питания, — «Утконос онлайн» в 16 лет. Дмитрий пришел на позицию мидл-разработчика и через пять месяцев получил повышение. Свою карьеру он начал в 14, а первое приложение разработал в 13 лет. До 16 лет он жил в Томске, а потом переехал в Санкт-Петербург.

Дмитрий начал самостоятельно обучаться программированию, используя только Google и интернет-форумы. Тогда же он начал разрабатывать собственное приложение, которое заняло третье место на конкурсе молодежных стартапов. Должность разработчика ПО для Android в небольшой томской компании молодой человек получил в 14 лет. Работал он там по несколько часов в день, совмещая с обучением в школе. «Меня как будто не существовало в компании по документам», — рассказал CNews Дмитрий.

Дмитрий Собаев стал старшим разработчиком, не окончив школу

Спустя полгода молодой человек уволился. По его словам, причиной тому послужили однотипные задачи и отсутствие официального трудоустройства. После Дмитрий долго пытался найти работу. Никто не хотел принимать его из-за возраста и отсутствия подтвержденного опыта работы. Вакансии на стажировку он отсылал в такие крупные компании как «Яндекс», Mail.ru Group (ныне VK), а также Сбербанк. Так, в VK Дмитрия даже не позвали на собеседование, а в Сбербанке потребовали подтвержденный опыт работы.

После девятого класса Дмитрий пошел учиться в колледж «для галочки», а тем временем устроился в компанию «Утконос онлайн». Представители «Утконоса» сообщили редакции CNews, что в их компании действует гибридная система работы и Дмитрий работает удаленно. В команде его очень ценят и поддерживают, подчеркнули они. Сам Дмитрий на вопрос CNews о том, сколько он зарабатывает, заявил, что в среднем по рынку.

Работа в «Утконосе»

«Когда я пришел в “Утконос”, тимлид уже понял, что из меня можно хоть что-то получить, — рассказывает Дмитрий. — У меня были технические знания, которые позволяли пройти в компанию. Многие были настроены скептически, но я начал адекватно работать». Большая часть коллег не знает истинный возраст Дмитрия, он старается его не афишировать из-за возможного предвзятого отношения. Хотя, по его словам, с ним в компании он не сталкивался.

В «Утконосе» Дмитрий занимается поддержкой «Витрины», основного приложения компании, через которое пользователь взаимодействует с онлайн-магазином и может оформить заказ, а с ним и доставку до двери. «Основная часть приложения написана на Kotlin, есть немного legacy на Java (от него постепенно избавляемся)», — подчеркнул он. — «Мы используем свои наработки для построения нативного реактивного UI и ценим новые технологии, поэтому в большинстве используем Jetpack библиотеки, также используем Kotlin Coroutines, Flow».

Поначалу на новом месте было сложно, Дмитрий говорит, что и на этом месте работы обучался всему самостоятельно. В общении с редакцией он отметил, что посещал лекции «Яндекса» по разработке для Android.

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Дмитрий считает образование «бредом», так как «все можно найти в Сети». С ним согласен и его отец. «Сейчас учиться на программиста в институте это какая-то трата времени», — считает он. По его словам, это связано с быстрыми переменами в отрасли. «На месте», по его мнению, обучаться гораздо эффективнее.

Собственное приложение в 13 лет

В 13 лет Дмитрий начал работать над собственным проектом — новостным агрегатором. Идею ему подал отец (Михаил по профессии графический дизайнер). Михаил подготовил дизайн мобильного приложения, которое позже написал Дмитрий.

«Само приложение было довольно простым — список новостей с фильтрами по категориям и страницей под новость, — говорит Дмитрий. — Писал код приложения на языке Kotlin, который на тот момент был не очень востребованным, молодым языком. Тогда все поголовно использовали Java».

Позже Михаил предложил участвовать сыну с данным проектом в конкурсе молодежных стартапов U-UP по разным направлениям, включая ИТ, робототехнику, медицину и туризм. В нем принимали участие лица в возрасте от 13 до 24 лет. Приложение Дмитрия заняло третье место в конкурсе. «На этом разработка проекта постепенно подошла к концу, идей, как его развивать дальше, не было, а сам проект не приносил доходов и был убыточным. Было решено закрыть проект на неопределенный срок», — рассказал Дмитрий.

Сейчас Дмитрий вместе с отцом работают над агрегатором скидок для торговых центров.