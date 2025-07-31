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Новое ПО «НЭК.ТЕХ» для универсальных модулей связи по стандартам ПАО «Россети» зарегистрировано в Минцифры

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» (входит в промышленную Группу «НЭК») разработал встроенное программное обеспечение (ВПО) для модулей связи в интеллектуальных счётчиках электроэнергии, соответствующее новым стандартам ПАО «Россети». Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Новые разработанные модули связи «Нартис-МС-GL», «Нартис-МС-GN» и «Нартис-МС-ZB», каждый из которых использует свой стандарт связи GSM, NB-IoT и ZigBee, обеспечивают стабильный обмен данными в составе отечественных интеллектуальных приборов учета электроэнергии бренда «Нартис».

Ключевой особенностью этих модулей связи является то, что они могут работать с приборами учёта и других производителей, которые спроектированы в соответствии с высокими стандартами Группы компаний «Россети».

Основные функции программного обеспечения: передача данных от прибора учёта, контроль состояния SIM-карты и параметров сети, установка и управление соединением, удалённое обновление ПО модуля связи и другие функции в соответствии с требованиями ПАО «Россети» к надежности и безопасности.

Программное обеспечение «НЭК.ТЕХ» внесено в реестр программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, что подтверждает его соответствие критериям отечественного софта.

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Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» в своей работе ориентируется на требования флагманов российской энергетики. Группа компаний «Россети» на протяжении многих лет реализует мероприятия по модернизации и цифровизации отрасли и предъявляет высокие требования к поставляемому оборудованию, его техническому ресурсу, технологическому потенциалу, надежности компонентов.

Применение интеллектуальных приборов учета с модулями связи «НЭК.ТЕХ» в составе интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) позволит повысить точность учета потребляемой электроэнергии и обеспечит выполнение высоких стандартов ПАО «Россети».

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