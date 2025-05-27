Разделы

Безопасность
|

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» выполнила крупный проект в сфере кибербезопасности

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» завершила разработку методики выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программных и программно-аппаратных средствах электросетевого комплекса. Это один из ключевых элементов обеспечения кибербезопасности отрасли. Проект лаборатория реализовала совместно с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук.

Методика согласована ФСТЭК России, прошла апробацию и уже применяется в рамках процедур проверки качества оборудования. Она нацелена не только на выявление уязвимостей, но также на предотвращение компрометации данных и систем, используемых в корпоративном и технологическом сегментах сети.

Решение задач в сфере кибербезопасности – одно из ключевых направлений деятельности Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» открыли в 2024 г. Это исследовательский центр мирового уровня. В его состав входят собственная испытательная сеть 0,4-35 кВ и комплекс моделирования энергосистем, специализированные лаборатории для изучения технологий распределенной энергетики, климатических и электромагнитных исследований, тестирования оборудования связи и др.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Игорь Беляк, Directum — о том, как генеративные модели ИИ обеспечивают комплексное решение для задач обработки информации

Едва совершеннолетний кибервымогатель сознался в атаках на телеком-оператора

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153