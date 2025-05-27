Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» выполнила крупный проект в сфере кибербезопасности

Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей группы «Россети» завершила разработку методики выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программных и программно-аппаратных средствах электросетевого комплекса. Это один из ключевых элементов обеспечения кибербезопасности отрасли. Проект лаборатория реализовала совместно с Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук.

Методика согласована ФСТЭК России, прошла апробацию и уже применяется в рамках процедур проверки качества оборудования. Она нацелена не только на выявление уязвимостей, но также на предотвращение компрометации данных и систем, используемых в корпоративном и технологическом сегментах сети.

Решение задач в сфере кибербезопасности – одно из ключевых направлений деятельности Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» открыли в 2024 г. Это исследовательский центр мирового уровня. В его состав входят собственная испытательная сеть 0,4-35 кВ и комплекс моделирования энергосистем, специализированные лаборатории для изучения технологий распределенной энергетики, климатических и электромагнитных исследований, тестирования оборудования связи и др.