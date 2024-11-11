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Эксперты ЛАНИТ приняли участие в CNews Forum 2024

7 ноября 2024 года в Москве завершилось одно из важнейших событий ИТ-рынка – CNews Forum 2024. Традиционно конференция собрала под одной крышей представителей бизнеса и госструктур, чтобы обсудить развитие информационных технологий в России. Мероприятие прошло при поддержке ЛАНИТ.

CNews Forum 2024 состоял из пленарной части и шести тематических секций. На форуме группу ЛАНИТ представляли два бизнес-юнита. На стендах эксперты компаний знакомили гостей мероприятия со своими решениями и продуктами.

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«ЛАНИТ – Би Пи Эм» продемонстрировал широкий спектр услуг в области разработки цифровых продуктов и автоматизации бизнес-процессов с использованием платформы BPMSoft. Особое внимание было уделено опции предпроектного исследования, которая помогает заказчикам снижать риски и эффективно запускать собственные ИТ-проекты. Все участники конференции могли отсканировать QR-код и попробовать инновационный чат-бот, разработанный на основе требований 115-ФЗ. Он предназначен для упрощения работы сотрудников в банковском секторе.

«ЛАНИТ-Интеграция» также приняла участие в мероприятии. На стенде интегратор представил свое видение цифровой трансформации отечественного ИТ-рынка с учетом мировых технологических трендов и локальной специфики. Эксперты компании раскрыли стратегические направления развития на будущий год и рассказали о наработанной экспертизе в строительстве и оснащении дата-центров, кибербезопасности и модернизации ИТ-инфраструктуры на российских предприятиях.

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