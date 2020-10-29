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Apple ждет расправа в российском суде за продажу iPhone без зарядников

Бизнес Законодательство Техника
, Текст: Эльяс Касми

Россиянин составил обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность действий Apple по лишению пользователей комплектных зарядных устройств для ее смартфонов. Если законных оснований для этого найдено не будет, Apple могут ждать десятки судебных исков.

Apple снова в центре внимания

Компания Apple оказалась под угрозой многочисленных судебных исков в России за намеренное изъятие из комплекта новых смартфонов iPhone 12 зарядных устройств и наушников. Российский пользователь Twitter с никнеймом Прокси-сервер (@fetirar) заявил, что намерен направить в Роспотребнадзор обращение с просьбой проверить законность того факта, что теперь в коробке со сложным техническим устройством, регулярно требующим подзарядки, отсутствует блок питания.

«Apple, мне конечно нравится. И акции их имею и Айфон 12 брать собираюсь, но и юриспруденцию тоже люблю. Мне интересно, не нарушил ли Apple наш закон со своим отсутствием зарядки, поэтому сегодня за 10 минут накидал обращение в Роспотребнадзор», – написал «Прокси-сервер», приложив скан-копии своего обращения. В документе упоминается исключительно зарядное устройство – вероятно, автора обращения не интересует законность или незаконность отсутствия в комплекте еще и наушников.

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Публикация из личного блога «Прокси-сервера»

Примеру «Прокси-сервера» с отправкой обращения в Роспотребнадзор могут последовать все граждане России. Если ведомство признает действия компании незаконными, это может грозить ей штрафами и многочисленными судебными исками.

Куда делись аксессуары

В середине октября 2020 г. Apple анонсировала линейку iPhone 12, заявив, что убирает из коробок с ними гарнитуру и сетевое зарядное устройство в борьбе за экологию. При этом сами телефоны, как сообщал CNews, стали дороже своих предшественников, а сами пользователи взамен утраченных аксессуаров не получили ничего.

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Текст обращения в Роспотребнадзор. Нажмите для увеличения

Теперь им приходится покупать зарядки и наушники за свои деньги, притом в России – по повышенной цене, поскольку Apple взвинтила стоимость тех же AirPods всех модификаций сразу же после премьеры новых смартфонов. Добавим, что столь необходимые аксессуары также пропали из комплекта iPhone SE второго поколения, вышедшего весной 2020 г.

Не все так просто

Действительно ли стратегия Apple связана с борьбой за экологию, достоверной информации пока нет. Между тем, во Франции в коробках с новыми iPhone 12 наушники имеются – этого требует местное законодательство.

Кроме того, не все верят в честность Apple. Так, согласно отчету авторитетного портала DigiTimes, убирая из коробок со смартфонами наушники, Apple стремится в первую очередь к росту продаж своих аудиоаксессуаров. Это касается не только всей линейки AirPods, которая по итогам II квартала 2020 г. занимала 35% рынка беспроводных гарнитур (статистика Counterpoint Research), но также и новых наушников Beats Flex, которые Apple показала сразу после анонса новых iPhone.

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Не исключено, что никакой заботы Apple об экологии нет

Сами смартфоны iPhone 12 тоже нельзя назвать экологичными. Как сообщили аналитики Morgan Stanley, после начала их производства в ряде китайских городов значительно ухудшилось качество воздуха. В частности, загрязненность воздуха резко возросла в Чжэнчжоу, где находится основное производство iPhone, а также в Шэньчжэне, Ченду и Чунцине.

Дурной пример заразителен, но не всегда

Урезав комплект поставки до кабеля, скрепки для лотка с SIM-картой и макулатуры, Apple показала пример другим компаниям. Одной из первых отреагировала Samsung, высмеяв такой ход в рекламе собственных гаджетов. Однако спустя пару дней появилась информация, что в коробке с грядущим флагманом Samsung Galaxy S21 тоже не будет ни зарядки, ни наушников. Как пишет профильный ресурс SamMobile, эти сведения пока не подтверждены. CNews сообщал, что дебют S21 может состояться в конце 2020 г. или в самом начале 2021 г.

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Наличие зарядного устройства в комплекте со смартфонами стало конкурентным преимуществом Samsung

Ситуации, когда Apple лишила пользователей чего-то привычного и нужного многим, возникали и раньше. К примеру, в 2016 г. с релизом iPhone 7 она убрала из своих смартфонов разъем под наушники и сразу представила беспроводные AirPods первого поколения. Ее конкуренты тоже сперва решили обернуть это в свою пользу, показав, что у их устройств 3,5-миллиметровый разъем имеется, но в итоге тоже, в большинстве своем, отказались от него.

Стоит отметить, что, убрав разъем под наушники, Apple сперва докладывала в коробку переходник Lightning на 3,5 мм, но эта практика продлилась недолго и прекратилась в сентябре 2018 г. с релизом iPhone Xs.

В сегменте ноутбуков наблюдается другая ситуация. В марте 2015 г. Apple выпустила MacBook 12, в котором не было ни единого разъема USB-A – все они были заменены на один-единственный USB-C. По прошествии более пяти лет в мире по-прежнему выпускаются десятки и сотни моделей лэптопов на Windows с большим количеством USB-А и одним, максимум двумя USB-C.

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