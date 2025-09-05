«Колибри» представила масштабное обновление DLP-системы «СпрутМонитор» на базе ИИ

«Колибри» представила масштабное обновление DLP-системы «СпрутМонитор», платформы для контроля сотрудников, анализа продуктивности и предотвращения внутренних угроз. Новая версия вводит передовые функции на базе искусственного интеллекта, расширяет набор инструментов мониторинга и предлагает еще более точную оценку рисков в бизнесе. Об этом CNews сообщили представители «Колибри».

Ключевые возможности обновления

ИИ модули для категоризации и выявления рисков: система автоматически классифицирует сайты и приложения по типу активности и распознаёт потенциально опасные действия сотрудников, включая анализ поисковых запросов, работу с буфером обмена и нажатия клавиш. Искусственный интеллект ускоряет обнаружение нарушений и повышает уровень безопасности.

Распознавание речи локально: в составе «СпрутМонитор» реализовано автоматическое расшифрование аудиозаписей с использованием открытого движка Whisper. Это обеспечивает текстовую фиксацию значимых разговоров для аудита и расследований без выгрузки данных в сторонние сервисы.

Расширенный сетевой мониторинг: новая версия поддерживает мониторинг подключений к Wi Fi и Ethernet, анализ трафика и перехват POST/GET запросов веб форм — для предотвращения несанкционированной передачи данных.

Глубокая детализация сборов: в отчётах появились серийные номера рабочих станций, дополнительные технические характеристики, а также скриншоты и быстрый просмотр событий для более точной оценки рисков.

Оптимизация работающего граббера: улучшены алгоритмы фиксации активности, включая режим скрытого мониторинга, что обеспечивает ещё более надёжную и быструю запись событий.

Обновление доступно всем пользователям. Переход на новую версию выполняется через простую процедуру миграции, без простоя.

«СпрутМонитор» остается универсальным решением для компаний любого масштаба и подходит как для локальных, так и для облачных развертываний. Платформа поддерживает интеграцию с внешними системами, эффективна для мониторинга удалённых сотрудников, предотвращения утечек данных и справедливой оценки эффективности персонала.