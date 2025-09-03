Разделы

Искусственный интеллект проконтролирует утечки газа

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин представил новое ИИ-решение для газовой отрасли. Модель прогнозирования разработана ООО «Сбер Бизнес Софт» – дочерней компанией Сбербанка – и предназначена для точной детекции утечек газа. Она особенно актуальна для энергосбытовых и нефтегазовых компаний. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Система прогнозирует нормальный объем потребления газа в разрезе источников потребления, а затем оценивает отклонения этих прогнозов от фактических данных. Решение анализирует показания измерительных приборов (потребление, давление, температура, мощность трубопровода) и внешние погодные условия (осадки, направление ветра и другие параметры).

Обученная на этих данных ИИ-модель предсказывает нормальный объем потребления на месяц вперед с разбивкой по дням. Точность прогноза достигает 98%. Оставшиеся 2% расхождения с высокой вероятностью указывают на потенциальные нарушения. Такой ИИ-прогноз на 37% точнее стандартных статистических моделей.

Анализ периодов значительного расхождения между прогнозом и фактом потребления позволяет выявлять случаи утечки.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Наше решение на основе искусственного интеллекта создано для борьбы с потерями газа. Система анализирует огромный массив технологических и метеорологических данных и прогнозирует нормативное потребление с высокой точностью. Любые отклонения сигнализируют о возможных инцидентах — на это можно сразу отреагировать, чтобы минимизировать ущерб. Мы предлагаем нефтегазовым компаниям принципиально новый уровень контроля с меньшими трудозатратами и улучшенным качеством анализа. Думаю, такой инструмент будет востребован и имеет очень хорошие перспективы».

