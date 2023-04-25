ГК Softline объявила о создании образовательной экосистемы под единым брендом «Академия Softline»

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о создании образовательной экосистемы на рынке b2b, которая объединит в себе опыт и технологии «Академии айти» и «Учебного центра Softline» под единым брендом «Академия Softline».

В январе 2022 г. Softline объявила о приобретении «Академии айти» с последующей интеграцией с существующим образовательным бизнесом — «Учебным центром Softline». Результатом слияния стало создание образовательной экосистемы для b2b, коллаборации многолетнего опыта и экспертизы образовательных брендов под единым зонтичным брендом.

Возглавит образовательный бизнес «Академии Softline» Игорь Морозов, к.э.н., ректор «Академии айти», обладающий многолетним опытом управления в области проектов для корпоративного ИТ-обучения и реализации государственных образовательных инициатив по подготовке цифровых кадров, разработке современных программ дополнительного образования и комплексных образовательных решений на рынке b2b,

«На протяжении многих лет мы помогаем нашим заказчикам готовить квалифицированные кадры и трансформироваться. Перед “Академией Softline” стоят задачи по бесшовному предоставлению образовательных услуг в синергии с ИТ-сервисами ГК Softline. На рынке b2b мы будем строить новое качество клиентского опыта: единый портфель образовательных продуктов и сервисов, проектный офис с реализацией образовательных проектов "под ключ". Заказчики получат персонализированный сервис под свои задачи. Планируем развивать коллаборацию с ведущими российскими производителями программного обеспечения по созданию авторизованных программ обучения и сертификации российских ИТ-специалистов, — сказал Игорь Морозов, руководитель образовательной экосистемы «Академии Softline».

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Создание единой образовательной экосистемы «Академия Softline» позволит группе компаний масштабировать свои возможности на рынок корпоративного обучения и предоставлять заказчикам многогранный сервис с образовательными решениями.