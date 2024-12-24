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Академия Softline запустила комплексное решение для корпоративного обучения «Стадия»

Образовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) объявляет о запуске нового комплексного решения для корпоративного обучения – «Стадия». Это предложение представляет собой подход, где заказчик получает доступ ко всем образовательным программам Академии Softline по подписке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Решение может стать новым инструментом для корпоративных университетов, позволяя организациям делегировать весь процесс обучения образовательному партнеру и обеспечить долгосрочное закрытие потребностей в профессиональном развитии сотрудников. Подписка работает по принципу абонентского бронирования учебных мест: организация приобретает определенное количество слотов ежемесячно и может гибко распределять их между сотрудниками на любые программы.

«Мы представили модель работы с провайдером корпоративного обучения, максимально соответствующую потребностям современного бизнеса. “Стадия” – это комплексное решение по подписке, которое помогает компаниям сильно упростить планирование обучения, выстраивать системный и современный подход к развитию цифровых компетенций сотрудников», – сказал Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.

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В рамках корпоративной подписки заказчики получают доступ к портфелю курсов по единому договору, включая авторизованное обучение от ведущих российских вендоров. В забронированных слотах компании могут обучать как большие группы сотрудников одному набору компетенций, так и формировать смешанные команды для освоения различных направлений – от базовых навыков работы в офисных приложениях до специализированных курсов по информационной безопасности.

За каждым корпоративным клиентом закрепляется персональный менеджер, который помогает в планировании обучения, подборе оптимальных дат и формировании корпоративных групп. При наборе группы от 10 человек возможна организация обучения по индивидуальному графику.

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