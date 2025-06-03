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CIS Controls The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки 1
05.07.2024 Как проверить, безопасна ли ваша ИТ-инфраструктура 1
10.06.2024 MWS запустила сервис для защиты корпоративных учетных записей клиентов 1
10.11.2023 AML Crypto прошла независимый аудит информационной безопасности в ГК Softline 1
18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1
23.01.2023 Axenix запустил услугу количественной оценки ИБ-рисков 1
15.05.2019 «Инфосистемы Джет» делает транспортный рынок России безопаснее 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

CIS Controls и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2222 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 2
Microsoft Corporation 24859 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13260 1
Accenture plc 685 1
Softline - Софтлайн 2985 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Crypto AG 35 1
Red Hat 1326 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
OpenAI 266 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 177 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 114 1
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Новотранс 7 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4406 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4972 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29099 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7021 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  681 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21847 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 354 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11749 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16233 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1251 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4073 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8080 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13022 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24867 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 721 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 155 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11487 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1924 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12996 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 207 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1124 2
Оповещение и уведомление - Notification 4895 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2316 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 203 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1772 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1549 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4177 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3820 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8650 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 301 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3255 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 143 1
Linux OS 10239 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 334 1
Microsoft Windows 15910 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1051 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 1
Apache Hadoop 438 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 87 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 106 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 180 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1236 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 109 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 76 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 783 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Linux - Debian GNU 491 1
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
OpenAI ChatGPT 404 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 211 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4712 1
Security Vision CM - Security Vision Compliance Management 3 1
Волчков Павел 9 1
Тутаев Михаил 53 1
Юрков Александр 3 1
Криницкий Юрий 1 1
Лазарев Владимир 2 1
Ивлиев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149215 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2319 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 441 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1336 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6440 2
Аудит - аудиторский услуги 2824 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2551 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11139 1
Английский язык 6747 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49276 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
Энергетика - Energy - Energetically 5236 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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