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«Лаборатория Касперского» провела аудит информационной безопасности ПО сервиса «Делимобиль»

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«Лаборатория Касперского» провела анализ защищенности приложений сервиса «Делимобиль». По итогам аудита компания предложила «Делимобилю» несколько новых решений «на опережение» для интеграции в систему безопасности сервиса.

Анализ защищенности приложений позволяет обнаружить и оперативно закрыть любые потенциальные уязвимости. Каршеринговым компаниям крайне важно быть на шаг впереди злоумышленников: регулярно проводить аудиты безопасности, напоминать пользователям о правилах цифровой гигиены, ответственно подходить к хранению данных.

«Приоритетной задачей компании является защита данных наших пользователей. В «Делимобиле» уже полностью решена задача по блокированию любых попыток фантомных регистраций, а за все время работы сервиса не было ни одной утечки данных. Фокусируясь на приоритетах безопасности, мы обратились к экспертам "Лаборатории Касперского", которые дополнительно провели анализ приложений и ИТ-систем, чтобы оценить их надежность и исключить в будущем потенциально опасные прецеденты. В актуальной версии приложения дополнительно учтены все возможные риски, поэтому пользователи сервиса могут чувствовать себя защищенными. Технологии развиваются, и крайне важно работать в направлении информационной безопасности на опережение любых рисков», — сказал Данила Савин, директор по информационным технологиям компании «Делимобиль».

«Разработчикам онлайн-сервисов важно прикладывать значительные усилия для повышения их безопасности, в частности позаботиться о защите от атак типа «человек посередине» и обратной разработки, а также в обязательном порядке требовать от пользователей создавать надежный пароль. Мы рады сотрудничать с одним из крупнейших игроков на рынке каршеринга — «Делимобилем», — сказал Михаил Савушкин, руководитель направления развития бизнеса транспортной кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Пользователям подобных приложений также крайне важно помнить о правилах информационной безопасности: установить защитное решение на свое мобильное устройство, никому не сообщать коды из SMS, которые может присылать сервис, не использовать рутованные устройства, оперативно устанавливать обновления ПО.

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