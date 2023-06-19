ГК «КОРУС Консалтинг» примет участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

ГК «КОРУС Консалтинг» примет участие в ведущем ИТ-событии года в России – «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». На мероприятии Александр Долгов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Первая грузовая компания», и генеральный директор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов, обсудят особенности цифровой трансформации в логистической отрасли.

Крупнейшее мероприятие лета 2023 г. пройдет в Москве 20 июня. Главная тема форума – практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи и достигли поставленных целей.

Совместное выступление Александра Долгова и Александра Семенова состоится на пленарном заседании. В докладе «Что такое хорошая ИТ-стратегия и как бизнесу добиться ее реализации» спикеры поделятся практическим опытом разработки и исполнения ИТ-стратегии «ПГК» и о стратегическом партнерстве с «КОРУС Консалтинг» на этом пути.

Александр Долгов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Первая Грузовая Компания» (ПГК), разберет термины «клиентоориентированность» и «клиентоцентричность» и уточнит роль собственника бизнеса, топ-менеджмента и ИТ-директора в реализации ИТ-стратегии. На примере ПГК Александр расскажет об основных вводных для создания стратегических планов в долгосрочной перспективе и о правильном подходе к приоритезации ИТ-инициатив. Дополнительно спикер представит практические кейсы успешных проектов в рамках реализации стратегии и покажет на примерах, как транспортный оператор подходит к выбору стратегических ИТ-партнеров.

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Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг», расскажет о комплексном смысле стратегического ИТ-партнерства, поделится принципами эффективной работы с широким портфелем проектов и подходом к выбору платформ на основе целей и ценностей бизнеса.

ПГК и «КОРУС Консалтинг» за последние годы реализовали несколько совместных значимых ИТ-проектов. Среди них – внедрение системы по планированию грузоперевозок и CRM-система. Эти решения позволят транспортному оператору оптимизировать планирование железнодорожного транспорта и вывести на новый уровень взаимодействие с клиентами и партнерами.