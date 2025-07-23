Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России запущен онлайн-сервис ЕДРИД для фиксации авторских прав на любые виды интеллектуального труда

В России создан единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности (ЕДРИД) — онлайн-сервис для фиксации авторских прав на любые виды интеллектуального труда: музыку, тексты, дизайн, программный код и многое другое. Компания предоставляет официальный сертификат о депонировании, который может быть использован в качестве доказательства авторства в суде или при урегулировании споров. ЕДРИД помогает авторам подтвердить свои права без сложных бюрократических процедур, а решения сервиса подходят как начинающим, так и профессиональным авторам, желающим защитить свои работы.

«Сегодня мало быть автором — нужно быть автором с доказательством. Если у вас нет официальной фиксации, вы просто один из тысяч в очереди, чье творчество могут использовать без спроса. А доказать вашу причастность постфактум крайне сложно и затратно. К счастью, оформить защиту сегодня проще, чем когда-либо», — отметил руководитель онлайн-сервиса для фиксации авторских прав на любые виды интеллектуального труда ЕДРИД Евгений Пен.

С развитием нейросетей музыку теперь может создавать не только человек, но и искусственный интеллект, причем быстро, массово и зачастую без указания источников вдохновения. Проблема в том, что ИИ обучается на уже существующих треках, включая независимые работы, выложенные в интернет. Если автор не зафиксировал свое право на произведение заранее, то доказать использование его музыки практически невозможно. Поэтому сегодня как никогда важно защищать свои музыкальные идеи юридически, чтобы не остаться без авторства, без контроля и без справедливой компенсации, отмечают создатели сервиса.

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

Тарифы Трампа убивают мировой облачный рынок. Гиганты отрасли терпят убытки и стремительно теряют капитализацию

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Онлайн-кинотеатры и соцсети обязали избавиться от фильмов, отрицающих духовно-нравственные ценности

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще