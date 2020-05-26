«Яндекс.Диск» научился автоматически сохранять важные файлы с компьютера

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Диск» теперь умеет автоматически сохранять все файлы с рабочего стола, а также из стандартных папок «Изображения» и «Документы» на компьютерах с Windows. Достаточно подписаться на «Диск Про» — и всё важное будет само сохраняться на «Диске» вместе с последними изменениями.

Помимо стандартных папок, автосохранение можно подключить к любым другим папкам компьютера или сделать так, чтобы «Диск» синхронизировал их выборочно — например, только «Изображения». Автоматически сохранённые файлы можно в любой момент посмотреть с телефона, планшета или другого компьютера, где есть «Диск». Если с компьютером что-то случится, достаточно просто открыть свой «Диск» на другом устройстве — там будут все документы и прочие файлы с последними исправлениями, все фотографии с новыми фильтрами.

«Многие привыкли хранить всё самое важное именно на рабочем столе или в стандартных папках компьютера. Но в жизни бывает всякое: ломается техника или теряется последняя версия годового отчёта. Мы решили избавить людей от лишних забот и доверить их Диску. Теперь они могут спокойно работать, не переживая, что что-то исчезнет с компьютера по какой-нибудь случайности», — сказал руководитель «Яндекс.Диска» Владимир Русинов.

Сервис позволяет оформить подписку на 100 ГБ, 1 ТБ и 3 ТБ облачного пространства. А если этого будет мало, можно купить дополнительное место.