США разрабатывают ударные БПЛА, которые будут работать в связке с пилотами истребителей

ВВС США намерены построить большое количество ударных беспилотников, которые смогут работать в качестве ведомых в звене, возглавляемом вести разведку и - под контролем лётчика - поражать цели, избавляя пилотируемые самолёты от необходимости входить в зону поражения вражеских ПВО.

Пробный полёт «Валькирий»

ВВС США разрабатывают продвинутый боевой беспилотник на базе искусственного интеллекта. Экспериментальный БПЛА XQ-58A Valkyrie обладает формой, снижающей его видимость для радаров, оснащён ракетным двигателем, способен за один раз преодолеть расстояние, примерно равное территории Китая с востока до запада, и вооружён ракетами, способными поражать цели далеко за пределами видимости.

В настоящее время прототипы Valkyrie проходят лётные испытания.

Машина будет выполнять роль ведомого в звене: ключевые команды отдаёт лётчик, сидящий за штурвалом «обычного» истребителя. В то же время Valkyrie и подобные ей системы будут обладать самостоятельность в том, что касается поиска и подсвечивания целей. Для этого и будет использоваться искусственный интеллект, считывающий данные с датчиков и радаров.

Команду на уничтожение цели, однако, будет давать человек (пилот-командир).

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Предполагается, что сразу несколько таких БПЛА будут сопровождать пилотируемый самолёт, что по идее снизит нагрузку на пилота, которому и так приходится контролировать огромное количество показателей приборной доски в современном боевом самолёте.

Пилоты, которым уже довелось участвовать в испытаниях Valkyrie, говорят, что ощущения у них осталось неоднозначное:

«Странное чувство. Ты летишь бок о бок с чем-то, что способно принимать собственные решения. И это не человеческий разум», - говорит лётчик-испытатель, майор ВВС США Росс Элдер (Ross Elder).

Вопросы экономии

Одна из причин, по которым американские военные всерьёз рассматривают использование роботов в боевой авиации, заключается в очень высокой стоимости современных многофункциональных истребителей, таких как F-35. Каждый такой самолёт стоит порядка 80 млн долларов. Бюджетные ограничения уже привели к тому, что парк военно-воздушных сил США сократился до исторического минимума, и в среднем состоит из устаревающих машин.

Военные аналитики и специалисты по планированию, ввиду возможности полномасштабного вооружённого конфликта с Китаем, опасаются, что нынешнее вооружение ВВС США могут оказаться малоэффективными. Побережье Китая уже буквально заставлено ракетными батареями, которые смогут нанести большой урон и авиации и флоту США в случае, если между ними вспыхнет реальное вооружённое противостояние.

К слову сказать, и без войны эти две сверхдержавы находятся в состоянии сильнейшей конкуренции за технологическое лидерство в сфере безопасности. ИИ играет в этом соревновании отнюдь не последнюю роль.

Нежелание подвергать жизни пилотов бессмысленному риску и попусту терять дорогостоящую технику и сподвигло американских военных обратиться к робототехнике на базе ИИ и концепции «коллективного боевого самолёта». ВВС США планируют построить до двух тысяч таких дронов разного назначения. Стоимость каждого составляет «всего» 3 млн долларов, что открывает возможности для сравнительно массового их производства.

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Некоторые из таких БПЛА сфокусируются на разведке, наблюдении или перезаправке и перевооружении самолётов в воздухе.

Другие будут атаковать силы противника группой (или роем, как пишет New York Times).

Третьи же станут ведомыми в звене с пилотируемым истребителем.

Чтобы не рисковать

Разведывательные и ударные БПЛА смогут разведывать опасные для пилота участки и нейтрализовывать вражеские силы ПВО, перед которыми и самый продвинутый самолёт под управлением лётчика-аса не устоит.

ИИ будет собирать информацию со всех установленных датчиков и радаров, идентифицировать угрозы и особенно значимые мишени, но запуск бомб или ракет будет осуществляться только с разрешения пилота-человека.

Наиболее дешёвые дроны - те самые, стоимостью $3 млн за штуку, будут считаться расходным материалом. Более продвинутые, по подсчётам Палаты представителей Конгресса США, будут стоить до $25 млн. Но это всё равно намного меньше, чем один пилотируемый истребитель пятого поколения.

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«США довольно давно используют БПЛА на поле боя, в том числе в качестве истребительной силы. При этом, как известно, что дроны отнюдь не всегда производили операции чисто: от их атак неоднократно гибли гражданские лица, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - Поэтому к подборке программного обеспечения и обучению ИИ, которое будет применяться для управления этой машиной-убийцей, будут подходить с максимальной щепетильностью. В целом же, в общеизвестных планах США - оставить поле боя за автономными системами вооружений, либо не нуждающимися в постоянном управлении людьми, либо контролируемыми операторами из безопасного места. Тут, впрочем, сразу возникает много сугубо технических вопросов, таких как надёжность соединения и защита от «глушилок». Но в войнах будущего, скорее всего, основные сражения будут осуществляться в основном автономным военным оборудованием и вооружением. Хотя позволить себе его смогут только страны со стойкой экономикой».

Эксперт также добавил, что в РФ уже строятся аналогичные аппараты, такие как С-70 «Охотник» - российский тяжёлый ударный БПЛА. На данный момент готовы два лётных прототипа и строятся ещё три. Прототип также использует технологии снижения радиолокационной заметности («стэлс»), и предполагается, что он будет носить ракетно-бомбовое вооружение и работать в комбинации с пилотируемым истребителем Су-57. Стоимость каждого такого БПЛА составляет 1,6 млрд руб., что примерно равно $16 млн.