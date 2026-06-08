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Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN

Ряд российских хостинг-провайдеров и VPN-сервисов пострадали из-за отключения 2 июня 2026 г. питания в европейском дата-центре nLighten. Владельцы дата-центра nLighten без предупреждения выключили серверные стойки после проведенных нидерландскими властями рейдов. По версии следствия, ИТ-инфраструктура nLighten использовалась для поддержки российских кибератак и дезинформации на территории России.

Нарушение по договору оказания услуг

Российские провайдеры пострадали из-за действий нидерландских властей, пишет «Коммерсант». В ходе оперативных мероприятий были задержаны два человека, а свыше 800 серверов изъяты по подозрению в нарушении санкций.

2 июня 2026 г. произошло внезапное отключение серверов в европейском дата-центре nLighten, что затронуло десятки хостинг-провайдеров и virtual private network (VPN)-сервисов, включая операторов, работающих на российском рынке. Инцидент возник в цепочке между владельцем дата-центра nLighten, дистрибьютором MIRhosting и конечными провайдерами. В результате сбоя питания пострадали крупные хостинг-провайдеры VDSina, McHost и ряд других ИТ-компаний. 8 июня ИТ-оборудование ЦОД все еще остаться отключенным.

За несколько дней до отключения нидерландская финансово-следственная служба (FIOD) провела рейды в дата-центрах, в ходе которых были задержаны два человека и изъято более 800 серверов. Операция проводилась по подозрению в нарушении санкций против России. По версии следствия, конфискованная ИТ-инфраструктура использовалась для поддержки российских кибератак и распространения дезинформации.

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Unsplash - Kevin Ache
Голландские власти нанесли удар по российским провайдерам

Спустя несколько дней компания nLighten отключила электропитание MIRhosting без предварительного уведомления. В результате резервные копии данных оказались заблокированы внутри обесточенных стоек, и доступ к ним был полностью утрачен, рассказал «Коммерсант» источник, близкий к отрасли. По его мнению, такое решение было принято владельцем дата-центра с целью минимизации собственных рисков.

Последствия отключений

По информации De Volkskrant, серверы компаний WorkTitans и MIRhosting наиболее активно использовались для проведения пророссийских кибератак на государственные ресурсы Нидерландов в ноябре 2025 г. Ответственность за данные кибератаки взяла на себя хакерская группировка NoName057(16).

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Отключение электропитания затронуло десятки хостинг-провайдеров, услуги которых активно используются российскими клиентами. Оценить полный масштаб последствий ИТ-инцидента опрошенные «Коммерсант» эксперты затрудняются. Однако, по данным DNS-статистики, только у одного из пострадавших провайдеров было отключено не менее 15 тыс. сайтов. Кроме того, ИТ-инцидент привел к ИТ-сбоям в работе нескольких популярных в России VPN-сервисов.

Внезапное отключение также повлияло на работу многих VPN-сервисов, часть ИТ-инфраструктуры которых была размещена на серверах затронутого хостинг-провайдера, подтвердили три источника в крупных VPN-компаниях. Как рассказал генеральный директор одного из них Артем Васильев, после инцидента ИТ-компании пришлось экстренно переносить сервис на другую ИТ-инфраструктуру с использованием резервных копий. По его словам, в последний месяц Европейское полицейское агентство (Европол) проводит активные рейды против провайдеров, которые сотрудничают с российским рынком. В связи с этим ИТ-компания планирует полностью перейти на провайдеров, не имеющих связей с Россией.

Недобросовестные партнеры

По оценке партнера практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергея Кудряшова, ущерб от действий nLighten складывается из оттока клиентов и потери платежей за услуги хостинга. «Архитектура, при которой nLighten, MIRhosting и конечные провайдеры находились в одной цепочке, создала единую точку отказа. Клиенты не получили времени на миграцию. Кроме того, европейский хостинг теперь перестают восприниматься как нейтральная ИТ-инфраструктура, и часть российского бизнеса уйдет в другие юрисдикции», — считает эксперт.

Консультант по интернет-безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий полагает, что существенного долгосрочного влияния на рынок не будет. «Помимо европейских площадок существует большое количество других локаций и юрисдикций, лояльных к российским пользователям. Поэтому после временного спада и поиска альтернатив использование VPN вернется на прежний уровень», — уверен он.

Антон Денисенко

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