Бессилие Европы: с китайского поставщика продукции двойного назначения в Россию снимают санкции из-за дефицита чипов

ЕС попытается снять санкции с Yangjie

Европейский Союз планирует временно снять санкции с крупного китайского производителя полупроводников, опасаясь коллапса отрасли автомобилестроения, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти в ЕС, в ближайшее время вынесет на голосование вопрос выведения из-под действующих санкций компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co из КНР, выпускающей интегральные микросхемы. Предложенная мера потребует одобрения всех 27 стран-участниц блока.

Yangjie была включена в санкционные списки ЕС в рамках 20 пакета санкций против России, принятого в конце апреля 2026 г. Помимо Yangjie, из числа нероссийских компаний в санкционные списки угодили китайская же Brightmile и EDM, базирующаяся в ОАЭ.

Поводом для принятия мер в отношении китайской компании стали якобы имевшие место поставки в Россию продукции двойного назначения. Всего еврочиновники насчитали 200 партий такой продукции.

Yogesh Phuyal / unsplash.com

Представители европейского автопрома заранее предупреждали власти ЕС о печальных последствиях санкций против Yangjie и просили не спешить с их введением. Отсрочка в несколько месяцев позволила бы производителям автотранспорта подготовиться и диверсифицировать цепочки поставок электроники. Они подчеркивали, что в противном случае имеющихся запасов компонентов хватит всего на несколько недель.

Удар по отрасли автомобилестроения

Yangjie более всего славится производством силовой электроники, включая выпрямители тока, полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET), биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), SiC-модули. Чипы компания тоже выпускает, но к передовым их отнести нельзя.

Силовые полупроводники востребованы в автомобильной промышленности. Спрос на продукцию Yangjie в последнее время значительно увеличился из-за непростой ситуации с Nexperia, крупным нидерландским поставщиком полупроводников, которым владеет китайская Wingtech Technology. Именно в качестве альтернативы Nexperia многие автопроизводители выбрали Yangjie.

Как заявил в разговоре с газетой Handelsblatt генеральный директор компании – дистрибьютора Components at Service Доминик Цилльнер (Dominik Zillner), потеря теперь еще и Yangjie для многих производителей автомобилей стала серьезным ударом.

По словам Нуреддина Седдики (Noureddine Seddiqi), возглавляющего немецкого дистрибьютора электроники Sand & Silicon, запасов чипов Nexperia, сформированных клиентами его компании, хватит до июля – октября 2026 г. Производственные мощности конкурентов Nexperia и Yangjie загружены на максимум, поэтому быстро найти нового поставщика представляется сложной задачей.

Конфликт вокруг Nexperia

В октябре 2025 г. власти ЕС приняли исключительные меры, взяв под контроль производителя полупроводников Nexperia, штаб-квартира и мощности которого расположены в Нидерландах. Решение было обусловлено возникновением опасений по поводу возможной передачи технологий Китаю.

Nexperia занимается массовым производством чипов для автомобильной промышленности, бытовой электроники и других секторов, что делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок. Компания является «дочкой» китайской Wingtech, разработчика и производителя полупроводниковой и телекоммуникационной продукции, в том числе смартфонов, ноутбуков и микросхем.

После введения внешнего управления в Nexperia главный офис китайского отделения компании Nexperia разрешил своим сотрудникам в Нидерландах игнорировать любые распоряжения европейской штаб-квартиры. Пекин ввел эмбарго на экспорт продукции компании, упакованной на заводах в КНР, что привело к возникновению дефицита электроники.

В ноябре 2025 г. Поднебесная смягчила экспортные ограничения, разрешив поставки за рубеж продукции для гражданского использования. Этому предшествовала встреча президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и председателя КНР Си Цзиньпина в Пусане (Южная Корея). Тем не менее конфликт до сих пор остается неурегулированным.