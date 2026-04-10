ПАО «Европейская Электротехника» размещает дебютный выпуск ЦФА

ПАО «Европейская Электротехника» (Группа «ОМЗ Перспективные технологии») объявляет о дебютном выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители ОМЗ.

Решение о выпуске долговых ЦФА компании принято на внеочередном заседании Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» 9 апреля 2026 г. Максимальный объем выпуска ЦФА 200 млн руб., купонная ставка КС+3% составляет 18% годовых с выплатой дохода в конце срока обращения выпуска. Срок обращения 9 месяцев, номинальная стоимость одного ЦФА 1 тыс. руб. Детали выпуска и условия участия доступны на странице выпуска.

Размещение токенизированных активов на платформе «ЦФА ХАБ» станет для «Европейской электротехники» первым шагом на цифровом финансовом рынке и будет организовано в соответствии со стратегией цифровой трансформации технологических компаний Группы ОМЗ.

Генеральный директор ПАО «ОМЗ Перспективные технологии» Роман Кувшинов: «Группа ОМЗ является высокотехнологичной бизнес-платформой. Использование цифровых активов в качестве нового инструмента для финансирования наших проектов — часть стратегии цифрового развития компаний Группы. Рынок ЦФА выглядит перспективно для российских технологических компаний благодаря скорости привлечения капитала, широким возможностям диверсификации инвестиционных источников и гибким параметрам инструмента. В свою очередь, для инвесторов подобный оцифрованный краудлендинг — это простой и удобный способ участия в развитии реального сектора экономики и возможность заработать доходность выше ключевой ставки. Для Группы ОМЗ выход на рынок цифровых финансовых активов через размещение ЦФА дочерней компании — это возможность принять участие в формировании следующего поколения финансовой инфраструктуры и возможность стать проводником новых стандартов на рынке смарт-активов».

Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков: «"Европейская электротехника" является финансово устойчивой компанией с подтвержденным кредитным рейтингом. Компания работает в крупнейших отраслях экономики и обладает всеми факторами инвестиционной привлекательности. ЦФА — это новый финансовый инструмент, удобный и доступный, который позволяет привлекать средства с меньшими затратами и в более короткие сроки. При этом объем выпуска несущественен относительно баланса и не меняет долговую стратегию компании».

Исполнительный директор ПАО «Европейская электротехника» Сергей Андрейкин: «Размещение ЦФА для нас — это новый способ коммуникации с акционерами и новыми инвесторами, а также возможность дополнительной демонстрации инвестиционных преимуществ компании. Выпуск расширит финансовый инструментарий ПАО и поможет пригласить новых партнеров из числа розничных инвесторов, предпочитающих комфортный режим вложений с фиксированной и конкурентоспособной доходностью».

Генеральный директор «ЦФА ХАБ» Игорь Кузьмичев: «Мы рады приветствовать ПАО "Европейская Электротехника" — одного из лидеров реального сектора — в числе эмитентов нашей платформы. Этот пилотный выпуск дает старт стратегическому партнерству Группы ОМЗ Перспективные технологии и МТС Финтех на рынке цифровых активов».

Всю необходимую инфраструктуру для выпуска и обращения цифровых финансовых активов предоставляет платформа ЦФА ХАБ. Прием заявок продлится с 13 по 17 апреля 2026 г. включительно.