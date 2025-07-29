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Модульбанк запустил возможностью удаленного контроля за онлайн-кассой — даже в отпуске

Модульбанк запустил возможность удаленного контроля за «Модулькассой». Теперь клиенты Модульбанка могут получать всю необходимую информацию о продажах и работе персонала прямо с телефона через удобный личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Это дает возможность держать руку на пульсе бизнеса даже в отпуске, контролировать процессы и работу сотрудников, объем продаж и финансовую эффективность. Для удобства можно работать с аналитикой в том числе через Telegram-бот.

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