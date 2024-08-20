Модульбанк подключил 1500 кофеен к платформе CafeStore

Модульбанк за два года подключил 1,5 тыс. кофеен к сервису CafeStore. Платформа работает в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Южном федеральных округах, команда CafeStore помогла запустить 200 кофеен с нуля и обучила больше 400 сотрудников для кофеен.

Ассортимент маркетплейса CafeStore вырос до 1,5 тыс. товаров для кофейного бизнеса от проверенных поставщиков. В 2023 г. команда запустила собственное обжарочное производство, чтобы обеспечивать кофейни лучшим сырьем. И наконец, CafeStore стал официальным дилером итальянского оборудования Sanremo, а сервисное подразделение Cafe.Tech — генеральным сервисным партнёром корпорации X5 Group.