Разделы

Ритейл Общепит
|

Модульбанк подключил 1500 кофеен к платформе CafeStore

Модульбанк за два года подключил 1,5 тыс. кофеен к сервису CafeStore. Платформа работает в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Южном федеральных округах, команда CafeStore помогла запустить 200 кофеен с нуля и обучила больше 400 сотрудников для кофеен.

Ассортимент маркетплейса CafeStore вырос до 1,5 тыс. товаров для кофейного бизнеса от проверенных поставщиков. В 2023 г. команда запустила собственное обжарочное производство, чтобы обеспечивать кофейни лучшим сырьем. И наконец, CafeStore стал официальным дилером итальянского оборудования Sanremo, а сервисное подразделение Cafe.Tech — генеральным сервисным партнёром корпорации X5 Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

«ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

McDonald's отказалась от приема заказов через ИИ. Он добавлял в мороженое бекон и отправлял клиентам наггетсы на сотни долларов

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Почти две трети российских компаний продолжают использовать сервисы Microsoft

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024